Росія хоче мобілізовувати військових із хворобами, які не заважають службі

Росіяни пропонують внести зміни до «Положення про військово-лікарську експертизу»

Міноборони РФ запропонувало змінити вимоги до здоров'я для військової служби з урахуванням досвіду так званої «спеціальної військової операції». Про це пишуть російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зміни пропонується внести до «Положення про військово-лікарську експертизу».

Дія документа поширюватиметься на громадян, які стають на військовий облік, призиваються на військову службу та йдуть до армії за контрактом. Також зміни стосуватимуться мобілізаційного резерву та військових зборів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Розробка проєкту постанови зумовлена необхідністю вдосконалення організації проведення медичного огляду громадян, які мають захворювання, що не мають суттєвого впливу на здатність виконувати обов'язки військової служби», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». Загально Путін збільшив збройні сили РФ практично на 170 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України.

До слова, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що мобілізація у Росії не припинялася. Натомість влада прямо не оголошує через побоювання протестів.