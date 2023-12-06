Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Трупами все завалено». Родичі окупантів поскаржилися Путіну на «м’ясні штурми» Авдіївки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Трупами все завалено». Родичі окупантів поскаржилися Путіну на «м’ясні штурми» Авдіївки
10 жовтня 2023 року окупанти розпочали масований штурм Авдіївки, але досі не взяли
фото з відкритих джерел

Російських бійців кидають на «м'ясні штурми» Авдіївки, щоби взяти місто до пресконференції диктатора 14 грудня

Понад 100 родичів мобілізованих росіян написали листа диктатору Володимиру Путіну, в якому поскаржилися, що бійців кидають на «м'ясні штурми» Авдіївки. Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

Родичі військовослужбовців в/ч 95411 (Західний військовий округ) просять президента РФ розібратися з «ознаками навмисного винищення» мобілізованих на Авдіївському напрямку.

Як зазначають автори листа, є у розпорядженні «Важных историй», мобілізовані понад 10 місяців проживають в окопах на передовій на відстані 700 метрів від Авдіївки та постійно перебувають під обстрілами. Після початку активної фази наступу в листопаді командування окупаційної армії РФ випустило наказ про відправлення до штурмових підрозділів військовослужбовців із середньою тяжкістю поранень, стверджують рідні бійців.

«25 листопада у них там на місці вийшов черговий указ, щоб легкі та середні (поранені – ред.) доліковувалися вже в окопах. «Деенерівські» взагалі не шкодують: збирають залишки — і знову в штурм. Поспішають, поки (українці – ред.) у роздраті, женуть до прямої лінії (пресконференції Путіна 14 грудня – ред.) та Нового року. Результат якийсь потрібний. Усі навколо кажуть, що візьмемо Авдіївку, і далі переговори», – розповіла «Важным историям» дружина одного з мобілізованих.

«Ми говоримо Путіну – порахуйте особовий склад: скільки залишилося реально, а не по військових квитках і тому, що в доповідях йде. Чоловік каже, вони там по трупах ходять, ними просто все завалено», – каже жінка.

Автори листа зазначають, що у складі «штурмових бригад» під Авдіївкою перебувають військовослужбовці в середньому віком від 40 років. Більшість із них не були у відпустці з початку мобілізації.

Нагадаємо, триває 651-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

Російські загарбники не припиняють штурмів Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, на саме підприємство окупантам не вдалося зайти жодного разу.

Повідомлялося, що загарбники готуються застосувати важку техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки та чекають сприятливої погоди, аби здійснити атаку.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу і змусили росіян відійди з двох передових позицій. 

Теги: Авдіївка окупанти війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авдіївський коксохімічний завод контролюють
Хто контролює Авдіївський коксохім? ЗСУ зробили заяву
2 грудня, 10:16
Сьогодні зранку на території смт. Ківшарівка під час ворожого обстрілу зафіксовано прильот між  житловими будинками
РФ обстріляла заводи та підприємства у Херсоні, ракета по Кривому Рогу: ситуація в регіонах
1 грудня, 12:36
Вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій
Атака «шахедів» на Одещину, Донеччина долає наслідки ракетного удару: ситуація в регіонах
30 листопада, 12:20
За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України за останню добу склали 750 осіб, загальна кількість втрат з початку вторгнення на 27 листопада сягнула 325 580 осіб
Британська розвідка назвала причину рекордних втрат у армії окупантів
27 листопада, 11:38
Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат
Окупанти посилили атаки на чотирьох напрямках – Генштаб
21 листопада, 07:21
ЗСУ відбили атаки окупантів
Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
14 листопада, 07:13
Немає жодної раціональної причини в тому, щоб ось так убиватися об руїни зруйнованої Авдіївки
У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться ощадливіше, ніж російські генерали до своїх солдат
12 листопада, 16:16
Протягом наступних одного-двох тижнів вплив погоди на перебіг бойових дій зросте ще сильніше
РФ активізувала бої на двох напрямках: розвідка Естонії назвала цілі окупантів
10 листопада, 18:26
Українські захисники завдають потужних ударів по окупантах
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
10 листопада, 07:17

Соціум

У Росії винесено перший вирок «за невідбиття раптового нападу України»
У Росії винесено перший вирок «за невідбиття раптового нападу України»
«Трупами все завалено». Родичі окупантів поскаржилися Путіну на «м’ясні штурми» Авдіївки
«Трупами все завалено». Родичі окупантів поскаржилися Путіну на «м’ясні штурми» Авдіївки
У Росії всю ніч вирувала масштабна пожежа (відео)
У Росії всю ніч вирувала масштабна пожежа (відео)
Байден пояснив, як Трамп вплинув на його рішення повторно балотуватися у президенти
Байден пояснив, як Трамп вплинув на його рішення повторно балотуватися у президенти
ЄС попереджає європейців про ризик терактів на різдвяні свята
ЄС попереджає європейців про ризик терактів на різдвяні свята
Деяких німців чекає скорочення робочого тижня. Як це відіб'ється на зарплатах
Деяких німців чекає скорочення робочого тижня. Як це відіб'ється на зарплатах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
55K
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
25K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
22K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
14K
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном
13K
Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко

Новини

Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua