«Трупами все завалено». Родичі окупантів поскаржилися Путіну на «м’ясні штурми» Авдіївки

Російських бійців кидають на «м'ясні штурми» Авдіївки, щоби взяти місто до пресконференції диктатора 14 грудня

Понад 100 родичів мобілізованих росіян написали листа диктатору Володимиру Путіну, в якому поскаржилися, що бійців кидають на «м'ясні штурми» Авдіївки. Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

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Родичі військовослужбовців в/ч 95411 (Західний військовий округ) просять президента РФ розібратися з «ознаками навмисного винищення» мобілізованих на Авдіївському напрямку.

Як зазначають автори листа, є у розпорядженні «Важных историй», мобілізовані понад 10 місяців проживають в окопах на передовій на відстані 700 метрів від Авдіївки та постійно перебувають під обстрілами. Після початку активної фази наступу в листопаді командування окупаційної армії РФ випустило наказ про відправлення до штурмових підрозділів військовослужбовців із середньою тяжкістю поранень, стверджують рідні бійців.

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«25 листопада у них там на місці вийшов черговий указ, щоб легкі та середні (поранені – ред.) доліковувалися вже в окопах. «Деенерівські» взагалі не шкодують: збирають залишки — і знову в штурм. Поспішають, поки (українці – ред.) у роздраті, женуть до прямої лінії (пресконференції Путіна 14 грудня – ред.) та Нового року. Результат якийсь потрібний. Усі навколо кажуть, що візьмемо Авдіївку, і далі переговори», – розповіла «Важным историям» дружина одного з мобілізованих.

«Ми говоримо Путіну – порахуйте особовий склад: скільки залишилося реально, а не по військових квитках і тому, що в доповідях йде. Чоловік каже, вони там по трупах ходять, ними просто все завалено», – каже жінка.

Автори листа зазначають, що у складі «штурмових бригад» під Авдіївкою перебувають військовослужбовці в середньому віком від 40 років. Більшість із них не були у відпустці з початку мобілізації.

Нагадаємо, триває 651-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

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На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

Російські загарбники не припиняють штурмів Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, на саме підприємство окупантам не вдалося зайти жодного разу.

Повідомлялося, що загарбники готуються застосувати важку техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки та чекають сприятливої погоди, аби здійснити атаку.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу і змусили росіян відійди з двох передових позицій.