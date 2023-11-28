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Путін затвердив рекордне зростання витрат на армію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін затвердив рекордне зростання витрат на армію
Путінн постановив, що частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн рублів, досягне 29,5%
фото з відкритих джерел

РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Наступного року майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє The Moscow Times. 

За рік за статтею «національна оборона» бюджет витратить 10,775 трлн рублів – на 70% більше, ніж у 2023-му (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му (4,7 трлн), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

Частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн рублів, досягне 29,5%. При цьому до бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону, а в перший рік повномасштабної війни – 17%.

Видання нагадує, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки: у бюджеті-1990 на військові цілі було закладено 71 млрд рублів або 29,4%.

Крім того, 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету. При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.

Раніше повідомлялося, що за даними Bloomberg, за статтею «національна оборона» уряд має намір витратити наступного року 10,8 трильйона рублів –  на 70% більше, ніж у поточному (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му ( 4,7 трлн), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

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Теги: війна диктатор фінансування закон путін бюджет росія

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