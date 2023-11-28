Путін затвердив рекордне зростання витрат на армію
РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Наступного року майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє The Moscow Times.
За рік за статтею «національна оборона» бюджет витратить 10,775 трлн рублів – на 70% більше, ніж у 2023-му (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му (4,7 трлн), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).
Частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн рублів, досягне 29,5%. При цьому до бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону, а в перший рік повномасштабної війни – 17%.
Видання нагадує, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки: у бюджеті-1990 на військові цілі було закладено 71 млрд рублів або 29,4%.
Крім того, 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету. При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.
Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.
Раніше повідомлялося, що за даними Bloomberg, за статтею «національна оборона» уряд має намір витратити наступного року 10,8 трильйона рублів – на 70% більше, ніж у поточному (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му ( 4,7 трлн), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).
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