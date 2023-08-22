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The New Yorker: Ілон Маск зізнався, що торік розмовляв із Путіним

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
The New Yorker: Ілон Маск зізнався, що торік розмовляв із Путіним
Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Маск хотів заспокоїти Путіна через використання військовими ЗСУ Starlink

Американський мільярдер Ілон Маск зізнався чиновникам Пентагону, що торік мав особисту розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише The New Yorker.

Як повідомляється, у жовтні Маск добровільно надав цю інформацію тодішньому заступнику міністра оборони США Коліну Калю.

Тоді американський посадовець зв’язався з Маском, щоб обговорити проблему, що українські військові втрачали доступ до інтернету Starlink, коли заходили на окуповану росіянами територію. 

«Мій висновок полягав у тому, що Маск нервував через те, що Росія все частіше розглядала використання військовими ЗСУ Starlink, як сприяння з його боку», – розповів Каль.

Саме тому бізнесмен шукав спосіб, як заспокоїти росіян. На розчарування представників Пентагону, Маск заявив, що особисто розмовляв із Путіним. Мільярдер сказав Калю, що технологія Starlink, яку він розробив для мирних цілей, використовується для ведення війни. Це, мовляв, змусило його задуматися.

Водночас інше джерело The New Yorker стверджує, що перемовини Маска з Кремлем були регулярними.

Зазначимо, що торік у жовтні американський бізнесмен заперечував, що розмовляв із Путіним у 2022 році. Він стверджував, що говорив із російським диктатором лише раз – приблизно за 18 місяців до того.

Нагадаємо, Ілон Маск відмовив командуванню ЗСУ у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях. До відома, супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX.

Як повідомлялося, міноборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про купівлю терміналів та послуг Starlink для України. Це дає змогу не боятися того, що власник компанії Ілон Маск зможе відключати сигнал установок за власним бажанням.

Теги: Ілон Маск путін Пентагон

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