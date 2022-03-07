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    Зеленський обговорив із прем'єром Індії агресію Путіна

    Зеленський обговорив із прем'єром Індії агресію Путіна
    фото з відкритих джерел

    «Індія цінує допомогу своїм громадянам під час війни та налаштованість України на прямий мирний діалог»

    Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Індії Нарендру Моді щодо війни, яку почав Володимир Путін в Україні.

    «Поінформував прем'єр-міністра Індії про боротьбу України з російською агресією. Індія цінує допомогу своїм громадянам під час війни та налаштованість України на прямий мирний діалог на найвищому рівні. Висловив подяку за підтримку українського народу», – йдеться у повідомленні.

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    Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що після розмови із президентом РФ Володимиром Путіним провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв рішення нагородити орденами Богдана Хмельницького третього ступеня голів облдержадміністрацій, які організували героїчну оборону своїх областей.

    Теги: Путін Володимир Зеленський президент час
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    Зеленський обговорив із прем'єром Індії агресію Путіна