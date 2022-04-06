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    Думки вголос

    Трагедія в Бучі. Як покарати винних без шкоди для України

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Тіла мирних мешканців Бучі пролежали на вулицях кілька тижнів - Трагедія в Бучі. Як покарати винних без шкоди для України
    Тіла мирних мешканців Бучі пролежали на вулицях кілька тижнів
    фото з відкритих джерел

    Кримінал та гроші дозволять нам помститися швидше та ефективніше

    Останніми днями ми активно обговорюємо питання – що потім? Як після війни покарати всіх негідників на території РФ?

    Є пропозиції створити при ГУР чи СБУ спеціальний підрозділ, який їх шукатиме і відправлятиме в країну вічного полювання. Ізраїль – як приклад.

    Не претендую на істину в останній інстанції, але скажу свою думку. Ми не Ізраїль. Коли Ізраїль шукав нацистів та терористів по всьому світу – він начхати хотів на зойки правозахисників на грантах різних фондів.

    А ми? Чи зможемо відмахнутися від купи громадських організацій чи ЗМІ, які фінансуються цими фондами? І не схвалюють такі методи. Я не впевнений.

    Значить, нам не дадуть мститися на державному рівні.

    То, може, й не треба? Навіщо нам відправляти до Хабаровської області досвідченого розвідника з усіма ризиками його втратити? Якщо ми вже маємо прізвища та адреси цих мародерів. І кілька тисяч доларів забезпечать цей скальп швидше і надійніше, ніж складна операція ГУР.

    Публікуватимемо нагороди за голови і все. Просто відео, як увечері біля під'їзду зустріли саме цю людину, сказали «Доброго вечора, привіт з України» і, власне, сам фінал.

    Зрозуміло, що це абсолютно незаконно і займатиметься цим не умовний Сазонов, а анонімний фонд. А Сазонов, навпаки, напише, що такі методи не схвалює і не має уявлення – хто там цим займається.

    Все це, звичайно, потребує організації, координації, деякої секретності та абсолютної довіри. І держава Україна теж офіційно засуджуватиме всі ці речі і навіть Нацполіція вдаватиме, що ловить цих людей.

    Але на мій погляд, ставка на кримінал та гроші, дозволять нам помститися швидше та ефективніше, ніж офіційним структурам.

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: трагедія росія окупанти СБУ кримінал Ізраїль війна гроші Буча держава Україна окупація #stoprussia
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    Трагедія в Бучі. Як покарати винних без шкоди для України