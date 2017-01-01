Іран погрожує Європі збільшити дальність своїх ракет

Іранський воєначальник пояснив, що поки радіус ураження ракет не перевищує 2 тис. кілометрів

Тегеран може наростити дальність польоту своїх ракет, щоб вони могли досягти Європи, якщо відчує для себе загрозу з її боку. Про це заявив бригадний генерал Хоссейн Саламі, заступник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) - елітного військового підрозділу в складі ЗС Ірану. Його слова наводить у суботу, 25 листопада, агентство



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Іранський воєначальник пояснив, що поки радіус ураження ракет не перевищує 2 тис. кілометрів

Тегеран може наростити дальність польоту своїх ракет, щоб вони могли досягти Європи, якщо відчує для себе загрозу з її боку. Про це заявив бригадний генерал Хоссейн Саламі, заступник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) - елітного військового підрозділу в складі ЗС Ірану. Його слова наводить у суботу, 25 листопада, агентство Fars News Agency.

«До недавнього часу ми не сприймали Європу як загрозу і тому не збільшували дальність наших ракет. Однак якщо вона хоче стати такою, то ми підемо на це», - підкреслив він.

Іранський воєначальник пояснив, що до сих пір радіус ураження ракет не перевищував 2 тис. кілометрів, проте це не було наслідком відсутності технологічних можливостей. «Ми дотримуємося стратегічної доктрини», - пояснив Саламі.

В середині серпня однопалатний парламент Ірану схвалив виділення додатково 520 млн доларів (440 млн євро) на подальший розвиток ракетної програми країни і на фінансування КВІР. Даний захід став відповіддю на нові санкції, які 28 липня схвалила мінфін США після запуску Тегераном ракети-носія. Ракета типу «Симорг» може виводити на орбіту супутники вагою до 250 кілограмів. США різко засудили ці випробування, назвавши їх провокацією і порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

В кінці вересня Тегеран повідомив про успішне випробування нової балістичної ракети «Хоррамшахр». Вона має дальність 2 тисячі кілометрів і може нести кілька боєголовок.