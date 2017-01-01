  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Іран погрожує Європі збільшити дальність своїх ракет

    Іранський воєначальник пояснив, що поки радіус ураження ракет не перевищує 2 тис. кілометрів
    Тегеран може наростити дальність польоту своїх ракет, щоб вони могли досягти Європи, якщо відчує для себе загрозу з її боку. Про це заявив бригадний генерал Хоссейн Саламі, заступник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) - елітного військового підрозділу в складі ЗС Ірану. Його слова наводить у суботу, 25 листопада, агентство
    • Вчора, 08:47
    • Розсилка

    Іранський воєначальник пояснив, що поки радіус ураження ракет не перевищує 2 тис. кілометрів

    Тегеран може наростити дальність польоту своїх ракет, щоб вони могли досягти Європи, якщо відчує для себе загрозу з її боку. Про це заявив бригадний генерал Хоссейн Саламі, заступник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) - елітного військового підрозділу в складі ЗС Ірану. Його слова наводить у суботу, 25 листопада, агентство Fars News Agency.

    «До недавнього часу ми не сприймали Європу як загрозу і тому не збільшували дальність наших ракет. Однак якщо вона хоче стати такою, то ми підемо на це», - підкреслив він.

    Іранський воєначальник пояснив, що до сих пір радіус ураження ракет не перевищував 2 тис. кілометрів, проте це не було наслідком відсутності технологічних можливостей. «Ми дотримуємося стратегічної доктрини», - пояснив Саламі.

    В середині серпня однопалатний парламент Ірану схвалив виділення додатково 520 млн доларів (440 млн євро) на подальший розвиток ракетної програми країни і на фінансування КВІР. Даний захід став відповіддю на нові санкції, які 28 липня схвалила мінфін США після запуску Тегераном ракети-носія. Ракета типу «Симорг» може виводити на орбіту супутники вагою до 250 кілограмів. США різко засудили ці випробування, назвавши їх провокацією і порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

    В кінці вересня Тегеран повідомив про успішне випробування нової балістичної ракети «Хоррамшахр». Вона має дальність 2 тисячі кілометрів і може нести кілька боєголовок.

    Читайте також
    Іран Європа військова техніка фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ