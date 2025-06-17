Жителі Тегерану залишають місто. Мережа знайшла схожість з Києвом у 2022 році

Трамп опублікував у соцмережі Truth заклик до жителів Тегерана негайно евакуюватися через загострення ситуації з Іраном

У соціальних мережах поширюються відео з величезними заторами на виїздах із Тегерана – місцеві жителі масово залишають місто на тлі триваючих повітряних ударів, завданих Ізраїлем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Зокрема, президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth заклик до жителів Тегерана негайно евакуюватися через загострення ситуації з Іраном.

Користувачі мережі відзначають схожість із подіями в Україні: у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року на виїздах з Києва також утворилися кілометрові затори.

Затор на Берестейському проспекті Києва 24 лютого 2022 року фото: kyivonline.official/Instagram

скриншот коментарів допису George Tuka у Facebook

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився перекинути додаткові американські війська на Близький Схід у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном.