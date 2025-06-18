Система протиракетної оборони Ізраїлю може вийти з ладу найближчими днями – Washington Post

Ізраїльська протиракетна оборона може вийти з ладу протягом кількох днів під час тривалих іранських атак, оскільки витрати різко зростають, а постачання ракет-перехоплювачів скорочується

Протистояння Ізраїлю та Ірану триватиме лише доти, доки обидві сторони мають в своєму розпорядженні ракети: інтенсивність обстрілів з боку Ірану, схоже, слабшає в міру того, як він використовує свої запаси. Ізраїль тим часом вичерпує свої запаси дорогих ракет-перехоплювачів. Як повідомляє «Главком», про це пише The Washington Post.

Довга війна на виснаження між Ізраїлем та Іраном може виявитися непосильною для Тель-Авіва. У статті наголошується, що зростаючі витрати та скорочення поставок перехоплювачів є критичними вразливими місцями у системі протиповітряної оборони «Ізраїль».

Видання наводить оцінки представників американської та ізраїльської розвідки, які вказують на те, що без термінового поповнення запасів чи прямого військового втручання США Ізраїль зможе підтримувати поточний рівень протиракетної оборони ще від 10 до 12 днів. «Їм потрібно буде вибрати те, що вони хочуть перехопити. Система вже перевантажена» – сказало одне із джерел, поінформованих про це питання.

Аналіз The Washington Post узгоджується з недавніми попередженнями, зробленими на основі відкритих джерел військової розвідки (OSINT), які прогнозували, що масовані залпи іранських балістичних ракет можуть почати завдавати серйозної шкоди багатошаровому протиракетному щиту «Ізраїлю» приблизно на 18-й день війни.

Цей прогноз, що ґрунтується на показниках використання перехоплювачів та відомих запасах, припускав, що кількість щоденних попадань ракет значно збільшиться, коли ізраїльська система почне економити боєприпаси та віддавати пріоритет критично важливим зонам. Економічні витрати, пов'язані із захистом від масованих ракетних ударів Ірану, також стають непосильними.

За даними ізраїльського фінансового видання The Marker, вартість експлуатації систем протиракетної оборони зросла приблизно до одного мільярда шекелів (близько $285 млн) на добу. Залежність єврейської держави від високотехнологічних систем, таких як Arrow-2 і Arrow-3, перехоплювачі яких коштують приблизно по $3 млн кожен, викликає побоювання з приводу стійкості нинішньої системи ППО Ізраїлю.

Таль Інбар, ізраїльський експерт з ракет, зазначив, що у 2014 році Ізраїль прагнув припинити вогонь з ХАМАСом за кілька днів до того, як у нього закінчилися перехоплювачі ППО. Рівень запасів перехоплювачів є дуже вразливою темою в Ізраїлі, але «це може стати фактором припинення вогню» і цього разу, сказав Інбар.

За оцінками ізраїльської розвідки, в Ірану було близько 2 000 ракет, здатних подолати близько двох тисяч кілометрів, щоб вразити Ізраїль, але значна частина з них була знищена в той момент, коли таємні оперативники Ізраїлю в Ірані та його винищувачі завдали раптової атаки вранці 13 червня. З того часу ізраїльські військові чиновники заявили, що Іран запустив близько 400 ракет зі свого запасу, а ізраїльські удари знищили 120, або третину, іранських ракетних пускових установок. Більш того, ізраїльські офіційні особи оголосили, що вони достроково досягли переваги в повітрі над Тегераном, що означає, що вони можуть ще більше обмежити здатність іранських сил здійснювати запуск ракет.

Вже зараз інтенсивність обстрілів із боку Ірану, схоже, різко знижується. Після запуску понад 150 ракет у першу ніч конфлікту Іран випустив лише 10 ракет у вівторок вдень.

«Ірану доводиться робити дуже складні розрахунки, тому що мають обмежену кількість ракет, а враховуючи скорострільність, вони не можуть поповнюватися в режимі реального часу», – сказав Фабіан Хінц, військовий аналітик з Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Хінц зазначив, що навіть ця кількість із 150 ракет, випущених 13 червня, була меншою, ніж 200, випущених Іраном по Ізраїлю в жовтні, щоб помститися за вбивство Ізраїлем лідерів ХАМАСу і «Хезболли».

Проте ізраїльські аналітики попереджають, що більше половини арсеналу Ірану залишається недоторканим, а невідома кількість ракет може бути захована на підземних складах.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в ніч на 18 червня завдала авіаударів по ключових військових та ядерних об'єктах Ірану в районі Тегерана. За даними ЦАХАЛ, у операції брали участь понад 50 винищувачів Повітряних сил, які діяли на основі точних розвідданих.