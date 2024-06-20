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Сунак може втратити посаду прем'єра Британії. Хто очолить уряд?

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Сунак може втратити посаду прем'єра Британії. Хто очолить уряд?
Велика Британія може отримати нового очільника уряду замість Ріші Сунака
фото із відкритих джерел

Ріші Сунак може стати першим прем'єром Сполученого Королівства, який втратив посаду в результаті виборів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у липні може втратити свою посаду після загальних виборів через провал своєї Консервативної партії на голосуванні. Про це пише The Telegraph з посиланням на дані проведеного для газети опитування. Таким чином, він стане першим прем'єром, який пішов у відставку через програш своєї партії на виборах.

Виходячи з результатів опитування, Консервативна партія, лідером якої є Сунак, отримає 53 місця в парламенті – майже в сім разів менше, ніж на виборах, що відбулися у 2019 році (тоді консерватори здобули 356). Лейбористи, як очікують, покращать свій результат вдвічі: з 202 місць до 516. Також прогнозується зміцнення позицій ліберальних демократів: 50 місць проти 10.

У разі успіху лейбористів на виборах прем'єром стане лідер цієї партії Кір Стармер, пише видання. Він обійняв посаду після провальних для партії виборів 2019 року і був тіньовим міністром з питань Brexit та адвокатом-правозахисником.

Нагадаємо, що Сунак став головою британського уряду у жовтні 2022 року. На початку травня в країні відбулися вибори до місцевих рад, що завершилися розгромною поразкою Консервативної партії. У 107 органах, що обираються, партія Сунака втратила близько 500 місць з 989. У середині травня, за даними YouGov, лейбористів підтримували 47% британців, тоді як консерваторів – лише 20%. 

Раніше, 22 травня 2024 року, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що призначив загальні вибори на 4 липня. Сунак повідомив, що попросив короля Карла III розпустити парламент перед виборами, відповідно до офіційної процедури.

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Теги: вибори Ріші Сунак Велика Британія

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