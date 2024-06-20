Сунак може втратити посаду прем'єра Британії. Хто очолить уряд?

Ріші Сунак може стати першим прем'єром Сполученого Королівства, який втратив посаду в результаті виборів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у липні може втратити свою посаду після загальних виборів через провал своєї Консервативної партії на голосуванні. Про це пише The Telegraph з посиланням на дані проведеного для газети опитування. Таким чином, він стане першим прем'єром, який пішов у відставку через програш своєї партії на виборах.

Виходячи з результатів опитування, Консервативна партія, лідером якої є Сунак, отримає 53 місця в парламенті – майже в сім разів менше, ніж на виборах, що відбулися у 2019 році (тоді консерватори здобули 356). Лейбористи, як очікують, покращать свій результат вдвічі: з 202 місць до 516. Також прогнозується зміцнення позицій ліберальних демократів: 50 місць проти 10.

У разі успіху лейбористів на виборах прем'єром стане лідер цієї партії Кір Стармер, пише видання. Він обійняв посаду після провальних для партії виборів 2019 року і був тіньовим міністром з питань Brexit та адвокатом-правозахисником.

Нагадаємо, що Сунак став головою британського уряду у жовтні 2022 року. На початку травня в країні відбулися вибори до місцевих рад, що завершилися розгромною поразкою Консервативної партії. У 107 органах, що обираються, партія Сунака втратила близько 500 місць з 989. У середині травня, за даними YouGov, лейбористів підтримували 47% британців, тоді як консерваторів – лише 20%.

Раніше, 22 травня 2024 року, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що призначив загальні вибори на 4 липня. Сунак повідомив, що попросив короля Карла III розпустити парламент перед виборами, відповідно до офіційної процедури.