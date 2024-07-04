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У Британії вперше за 14 років може змінитися влада: що це означає для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Британії вперше за 14 років може змінитися влада: що це означає для України
Опитування свідчать, що новим прем'єр-міністром Британії стане лейборист Кір Стармер
фото: Reuters

40% респондентів заявили, що проголосували б за Лейбористську партію на виборах

Британці, згідно з результатами опитувань, опублікованих Politico, змінять чинний уряд на виборах 4 липня, і замість консерватора Ріші Сунака новим прем'єр-міністром стане лейборист Кір Стармер. Вперше за півтора десятиліття до влади прийдуть ліві прогресивні сили. 

40% респондентів заявили, що проголосували б за Лейбористську партію на виборах, і 22% хочуть проголосувати за консерваторів, які керують країною 14 років. Водночас, за даними західних ЗМІ, рйтинг схвалення лідера Лейбористської партії Кіра Стармера – 44%, тоді як Ріші Сунак не дотягує до 23%.

Зміна влади не обіцяє зміни зовнішньої політики. Лейбористи підтримували консерваторів в українському питанні від початку повномасштабної війни, і їхній лідер Кір Стармер неодноразово говорив, що нічого не зміниться.

На запитання про те, чи підтримає Стармер обіцянку нинішньої влади витрачати щонайменше 3 млрд фунтів на рік на військову допомогу Україні, лідер лейбористів відповів схвально.

«Так. Ми повністю солідарні з нинішнім урядом у цьому питанні і це правильно», – сказав Стармер в інтерв'ю газеті The Guardian і додав, що на саміті НАТО наступного тижня у Вашингтоні закликатиме своїх союзників не скорочувати допомогу Україні.

Нагадаємо, 22 травня, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що призначив загальні вибори на 4 липня. Прем'єр попросив короля Карла III розпустити парламент перед виборами, відповідно до офіційної процедури.

Підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебуває на мінімальному рівні. Так, згідно з результатами останнього опитування, представленими Міжнародною маркетингово-дослідною компанією Ipsos, майже 80% британських виборців хочуть зміни уряду на виборах. Така одностайність британців зафіксована вперше за останні 45 років.

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Теги: вибори Велика Британія парламент Ріші Сунак

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