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В Іспанії викрито зловмисників, які тримали українок у сексуальному рабстві

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Іспанії викрито зловмисників, які тримали українок у сексуальному рабстві
За підрахунками Європолу, щонайменше 14 жінок постраждали від злочинної схеми
фото: Європол

Постраждалих заманювали пропозиціями роботи хостес та адміністраторок

 

Європол спільно з національною поліцією Іспанії викрив роботу злочинного угруповання, яке займалося торгівлею людьми та сексуальною експлуатацією жінок. Жертвами злочинців були переважно українки, яким зловмисники обіцяли роботу та оформлення посвідки біженця, повідомили у пресслужбі Європолу.

Правоохоронці повідомили, що угруповання діяло з 2020 року. Зловмисники заманювали своїх жертв через соцмережі, представляючись як менеджери кадрового агентства. Для вербування група обирала переважно українок, а також громадянок Білорусі.

Постраждалих заманювали пропозиціями роботи хостес та адміністраторок. Їх привозили до нічного клубу в іспанському Ель-Ехідо.

«Жертви не отримували жодного трудового договору, а потім їх експлуатували через діяльність проституції. Злочинна група отримала величезні незаконні доходи шляхом експлуатації великої кількості жінок», – повідомили у пресслужбі Європолу.

Постраждалих жінок розміщали в трьох будинках та ізолювали від суспільства. Таким чином зловмисники намагалися приховати жінок від правоохоронців та зменшити ризики їхньої втечі.

Поліцейські затримали п’ятьох людей, у тому числі лідера угруповання – ним виявився громадянин Іспанії. Крім того, правоохоронці затримали двох росіян та двох українців, які брали участь у торгівлі людьми.

За підрахунками Європолу, щонайменше 14 жінок постраждали від злочинної схеми. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх винних.

Теги: розслідування соцмережі Іспанія секс

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