У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем

Влада РФ звинуватила Гершковіча в «зборі секретної інформації» про військовий об'єкт

Сьогодні в Росії має розпочатися закритий суд над американським журналістом Еваном Гершковічем. Через майже 15 місяців після того, як він був ув’язнений за звинуваченнями в шпигунстві, які багато хто вважає безпідставними та політично мотивованими, передає The Voice of America.

Кореспондента The Wall Street Journal Гершковича затримали в березні 2023 року за звинуваченнями в шпигунстві, які він, його роботодавець і уряд США категорично заперечують. Експерти зі свободи преси заявили, що процес проти Гершковича майже напевно буде політично вмотивованим обманом.

Суд проходить в Єкатеринбурзі, де його вперше затримали. Російська влада звинуватила Гершковича в "зборі секретної інформації" про військовий об'єкт. Але на сьогоднішній день Москва публічно не надала жодних доказів на підтвердження звинувачень проти Гершковича, який був акредитований МЗС Росії для роботи в країні.

Звинувачення проти Гершковича передбачають до 20 років позбавлення волі. Він є одним із двох американських журналістів, які зараз ув'язнені в Росії. Другою є утримувана Росією журналістка, громадянка РФ та США Алсу Курмашева.

Вона працює на «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» в Празі, перебуває у в’язниці з жовтня 2023 року за звинуваченнями в тому, що не зареєструвалася як «іноземний агент» і поширювала те, що Кремль вважає неправдива інформація про російську армію.

Нагадаємо, днями затримано одного з підозрюваних у нападі на казахського журналіста.