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Такого не було 45 років: 80% британців мають одностайну думку перед виборами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Такого не було 45 років: 80% британців мають одностайну думку перед виборами
Опитування показало зміни політичних настроїв британців щодо уряду і його очільника
фото із відкритих джерел

Опитування Ipsos показало, що 41% виборців у Британії вірять, що лідер лейбористів Кір Стармер готовий стати наступним прем’єр-міністром

Підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебуває на мінімальному рівні. Так, згідно з результатами останнього опитування, представленими Міжнародною маркетингово-дослідною компанією Ipsos, майже 80% британських виборців хочуть зміни уряду на виборах, які відбудуться наступного тижня. Така одностайність британців зафіксована вперше за останні 45 років. Прем'єр-міністр консерватор Ріші Сунак оголосив наприкінці травня, що парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня.

Це рішення стало несподіванкою навіть для Консервативної партії, яка керує з 2010 року, оскільки всі опитування показують, що консерватори нині більш ніж на 20% відстають від найбільшої опозиційної сили – лейбористів.

Загальнонаціональне опитування 1402 дорослих британців, проведене опитувальною групою Ipsos, також вказує на перевагу лейбористів більш ніж на 20 процентних пунктів. 42% респондентів заявили, що проголосували б за Лейбористську партію на виборах, якби вони відбулися цього четверга, і лише 19% хочуть проголосувати за консерваторів, а це означає, що Консервативна партія відстає на 23 відсоткові пункти.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у липні  дісно може втратити свою посаду після загальних виборів через провал своєї Консервативної партії на голосуванні. У разі успіху лейбористів на виборах прем'єром стане лідер цієї партії Кір Стармер.

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Теги: Ріші Сунак Велика Британія партії міністр вибори

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