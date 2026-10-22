Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Італія запідозрила Росію в причетності до масових заворушень – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Італія запідозрила Росію в причетності до масових заворушень – Bloomberg
Міністр оборони Італії заговорив про гібридну війну після погромів
фото: АР

Масштаби насильства та скоординованість окремих нападів викликали підозри у влади

Італійська влада перевіряє, чи могли російські агенти та інші іноземні сили бути причетними до масових заворушень у Мілані. Протести проти високої вартості життя, які минулими вихідними охопили низку європейських міст, супроводжувалися погромами та підпалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні запросив доповідь про можливу роль іноземних провокаторів у заворушеннях. Посадовці намагаються встановити, чи могли Росія та інші зовнішні сили сприяти загостренню ситуації під час протестів.

Підставою для перевірки стали масштаби насильства та помітна скоординованість окремих нападів. Це змусило представників влади засумніватися, що всі випадки погромів були винятково стихійною реакцією протестувальників на економічні труднощі.

Водночас речник прем'єр-міністерки Італії відмовився коментувати інформацію про можливе іноземне втручання.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що останні заворушення суттєво відрізняються від протестів, які раніше відбувалися в країні. «Події в Мілані та інших містах Італії принципово відрізняються від тих, що ми бачили раніше. Це результат того, що я називаю гібридною війною, яку хтось приносить у наші країни нетрадиційними інструментами – TikTok, соцмережами і YouTube, – а Захід цього не помічає і не реагує», – заявив Крозетто.

За словами міністра, серед учасників протестів були діти віком 11–12 років, які, на його думку, могли зазнати своєрідного «контрвиховання». Водночас подробиць свого твердження посадовець не навів.

На тлі побоювань повторення насильства італійський уряд вирішив посилити заходи безпеки. Зокрема, до кінця року в Мілані планують розгорнути 500 військовослужбовців. Наступні протестні акції заплановані на найближчі вихідні.

Тим часом італійська опозиція звинуватила уряд Мелоні у використанні заворушень для отримання політичних переваг напередодні виборів наступного року. Опозиційні політики вважають, що влада має зосередитися на розв'язанні економічних та соціальних проблем, які стали причиною протестів.

Наймасштабніші заворушення відбулися у Франції. За наведеними даними, 17 жовтня на демонстрації проти високої вартості життя вийшли щонайменше 550 тис. людей. У низці міст протести переросли в погроми та підпали. Зокрема, у Ліможі згоріла будівля мерії XIX століття.

Президент Франції Еммануель Макрон поклав відповідальність за насильство на представників ультралівих рухів та осіб, які приєдналися до демонстрацій для вчинення злочинів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз розслідує можливе російське втручання та кампанії дезінформації, пов'язані з масштабними заворушеннями у Франції та інших європейських країнах.

За інформацією Financial Times, проросійські та ультраправі акаунти в соціальних мережах поширювали відеозаписи насильства й неправдиві повідомлення на тлі протестів. Представники європейських структур безпеки припускали, що такі публікації могли посилювати суспільне напруження.

Читайте також:

Теги: Італія протест росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Супутник запустили у квітні 2026 року в складі групи з шести російських військових апаратів
США заявили про загрозу з боку російського супутника на орбіті
Сьогодні, 01:07
Ватажки російських терористів
Путін оголосив полювання на українську енергетику. Чому Кремль більше не приховує своїх планів
19 жовтня, 08:21
Kerfityrj вернув увагу на виснаження та вплив війни на російську економіку
Лукашенко заявив про виснаження Росії та назвав терміни завершення війни
16 жовтня, 15:57
Путіну потрібна не Донеччина. Йому потрібна вся Україна
Мінотавр не наїсться: чому поступки Путіну не зупинять війну
12 жовтня, 11:07
США запропонували провести переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах в кінці жовтня, а Україна підтримала це рішення
МЗС України зробило заяву стосовно можливих переговорів з РФ в жовтні
7 жовтня, 19:01
Внаслідок атаки постраждалих немає
На Полтавщині дрон влучив в енергооб’єкт, десятки тисяч людей залишилися без світла
4 жовтня, 20:25
Зеленський подякував усім українським захисникам
Зеленський повідомив про ураження російського судна в Чорному морі (відео)
1 жовтня, 11:55
Підприємство перебуває під міжнародними санкціями з 2022 року
Супутник показав результат ураження важливого ракетного заводу РФ
28 вересня, 01:39
Шмигаль впевнений, що Україна достойно пройде зимовий період
Шмигаль: Росія розробила детальні плани атак на українську енергетику взимку
25 вересня, 00:21

Соціум

Італія запідозрила Росію в причетності до масових заворушень – Bloomberg
Італія запідозрила Росію в причетності до масових заворушень – Bloomberg
Виробник F-16 запропонував створити спеціальну версію винищувача для України
Виробник F-16 запропонував створити спеціальну версію винищувача для України
Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту
Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту
У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
Польща перекинула танки до кордону з Росією
Польща перекинула танки до кордону з Росією
Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ
Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
89K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
88K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
60K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Вчора, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua