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Трамп використав заворушення у Франції для атаки на демократів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп використав заворушення у Франції для атаки на демократів
Трамп попередив американців про масові заворушення після виборів
фото: Reuters

Президент США продемонстрував виборцям кадри протестів у Європі та попередив про наслідки, які, на його думку, можуть чекати Америку після виборів

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Канзасі використав кадри заворушень у Франції, щоб розкритикувати Демократичну партію. Американський лідер заявив, що в разі перемоги його політичних опонентів подібні події можуть повторитися у Сполучених Штатах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

У понеділок, 19 жовтня, Трамп прибув до Канзасу, щоб підтримати республіканців напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Зокрема, президент агітував за чинного сенатора Роджера Маршалла, який балотується на другий термін.

Маршалл, лікар за фахом, змагається з представником Демократичної партії Адамом Гамільтоном, який є пастором методистської церкви. За даними опитувань, передвиборча боротьба між кандидатами виявилася несподівано напруженою.

Канзас традиційно вважається штатом із сильною підтримкою республіканців. Востаннє кандидат від Демократичної партії перемагав тут на виборах до Сенату ще у 1932 році. Однак нинішня конкуренція змусила республіканців приділити додаткову увагу передвиборчій кампанії.

До проміжних виборів у США залишилося два тижні. За результатами голосування визначатиметься розстановка сил у Конгресі, тому обидві партії намагаються мобілізувати своїх прихильників.

Під час виступу Трамп звернув увагу на ситуацію у Франції, де протягом вихідних загострилися протести, спричинені зростанням вартості життя.

На великому екрані арени в Парк-Сіті учасникам мітингу показали сюжет телеканалу Fox News про французькі заворушення. Після демонстрації відео президент США закликав американців сприймати події у Франції як попередження напередодні виборів.

«Якщо ви хочете побачити, що стоїть на кону в цих виборах, просто подивіться на те, що відбувається у Франції – колись великій нації, яку завойовують, грабують і спалюють дотла мігранти, джихадісти та комуністи, які ненавидять християнство і, відверто кажучи, саму західну цивілізацію», – заявив Трамп.

Після цього американський лідер безпосередньо пов'язав можливу перемогу демократів із загрозою повторення заворушень на території Сполучених Штатів.

«Коли ви бачите палаючі шпилі та бурхливі пожежі у Франції, просто пам'ятайте: саме це радикальні демократи хочуть зробити в Америці», – наголосив президент США.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться за два тижні 3 листопада. Їхні результати визначатимуть баланс політичних сил у законодавчому органі країни.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Франція

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