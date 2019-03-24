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    У світі

    Італія повернула Китаю майже 800 втрачених предметів мистецтва

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    Цзіньпін та Маттарелла - Італія повернула Китаю майже 800 втрачених предметів мистецтва
    Цзіньпін та Маттарелла
    Фото: Синьхуа

    Це наймасштабніше повернення культурних цінностей Китаю за останні 20 років

    В присутності голови КНР Сі Цзіньпіна і президента Італії Серджо Маттарелла представники китайської та італійської сторін обмінялися документом про реституцію 796 позицій втрачених культурних реліквій і предметів мистецтва Китаю.

    Це наймасштабніше повернення культурних цінностей Китаю за останні 20 років, яке відкрило новий шлях для співробітництва Китаю та Італії в області культурної спадщини, і більш того, сформував новий приклад в області міжнародного співробітництва щодо стягнення та повернення втрачених культурних реліквій.

    За наявними даними, в 2007 році профільні служби Італії на ринку культурних цінностей країни виявили та вилучили партію культурних об'єктів, за зовнішніми ознаками схожих з незаконно отриманими предметами культурної спадщини Китаю. Слідом за цим у даній справі було розпочато судочинство.

    Державний комітет з охорони культурної спадщини КНР після отримання відповідної інформації відразу ж зв'язався з італійським компетентним органом з охорони культурної спадщини і організував роботу по стягненню і реституції втрачених пам'яток культури. На початку 2019 року суд Італії виніс остаточне рішення про передачу китайській стороні 796 позицій культурних реліквій і предметів мистецтва.

    «Сьогодні найбільше свято, 796 культурних реліквій Китаю будуть повернуті китайському народу. Ми сподіваємося, що Національний музей Китаю проведе в Пекіні спеціальну виставку, яка дозволить ще більшій кількості людей побачити ці рідкісні культурні цінності», - сказав міністр культурної спадщини, культурної діяльності і туризму Італії Альберто Бонізолі.

    Джерело: Синьхуа

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