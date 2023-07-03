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Росіяни масово зрізають «вагнерівські» прапори з могил найманців Пригожина (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни масово зрізають «вагнерівські» прапори з могил найманців Пригожина (відео)
фото: скрін із відео з соцмереж

Спочатку невідомі прибрали з могил знамена «вагнерівців», а після цього хтось зрізав і російські триколори 

Після невдалого путчу глави ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в Росії почали масово зрізати прапори з могил його найманців, яких ще недавно називали «героями». Відповідне відео з одного з цвинтарів було оприлюднене в соцмережах.

За словами місцевих мешканців, спочатку невідомі прибрали з могил прапори «вагнерівців», а після цього хтось зрізав і триколори РФ.

«Жахливо, просто жахливо. Що відбувається?.. Зняли ПВК прапори. Російські порізали. Хто це може робити? Для чого це все? Усі прапори зрізані. Це жах… Просто зірвано прапори. Це Владивосток. Морське кладовище… Хтось зірвав ПВК прапори, хтось прийшов — російські прапори порізали… Навіть не знаю…», – прокоментував ситуацію автор відео.

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі. 

До слова, компанія «Вагнер» припинила набір рекрутів: названо причину.

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Теги: ПВК Вагнера відео росіяни

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