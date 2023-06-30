Росіяни насолоджуються смертями українських дітей (відео)

Російські пропагандисти та представники влади РФ відкрито пишаються вбивством цивільних мешканців Донбасу

Росія 27 червня ввечері завдала ракетного удару по Краматорську, застосувавши «Іскандер». Внаслідок удару загинуло 12 осіб. Загиблими в піцерії Краматорська звісно ж виявилися не «інструктори НАТО», а діти та переважно персонал.

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Співробітники кафе організували невеличкий меморіал на згадку про своїх колег. Повісили їхні портрети на залишки зруйнованого фасаду.

Співробітники кафе організували невеличкий меморіал на згадку про своїх колег

Тим часом російські пропагандисти та представники влади РФ на телебаченні відкрито пишаються вбивством цивільних мешканців Донбасу. Відтак депутат Держдуми Андрій Картаполов на шоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова сказав, що його серце «радіє удару по Краматорську».

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«Удар по Краматорську – це просто шик! Я знімаю капелюха перед тими хто його планував та хто реалізовував. Ну пісня просто. Моє старе серце військового розчулене», – каже депутат Держдуми.

Нагадаємо, війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши «Іскандер». Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також приватний сектор села Біленьке.

Зазначимо, у Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по кафе у центрі міста. Цієї ночі було виявлено ще одне тіло загиблого. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 12 осіб.

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До слова, російська влада збільшує військові видатки свого бюджету на оборонні заходи у регіонах, що межують з Україною. У червневому звіті Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) оцінив, що бюджет Росії на військові витрати у 2023 складає близько 6,6 трлн рублів ($85,8 млрд).