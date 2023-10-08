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Ізраїль ліквідував одного з ватажків ХАМАС – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль ліквідував одного з ватажків ХАМАС – ЗМІ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЗМІ заявили, що під завалами зруйнованого будинку у Нусейраті було знайдено тіло Аймана Юніса

Один з керівників угруповання ХАМАС, Айман Юніс, ймовірно, загинув внаслідок ракетного удару Ізраїлю по Сектору Газа. Про це повідомляє Jfra News.

Аймана Юніса вважали одним з керівників терористичної організації ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю атакувала табір біженців у Нусейраті в секторі Гази, де, за передніми даними, розташовувався будинок ватажка бойовиків.

ЗМІ заявили, що під завалами зруйнованого будинку у Нусейраті було знайдено тіло Аймана Юніса. Повідомляється, що також були знайдені тіла ще семи загиблих осіб, чиї особи поки не встановлені.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

До слова, сенатори США планують внести зміни до американського законодавства, щоб забезпечити Ізраїль необхідним озброєнням на тлі терористичного нападу з боку ХАМАСу. 

До слова, кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до щонайменше 1854 особи. Щонайменше 300 людей учора загинули. 

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Теги: армія будинок ХАМАС табір

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