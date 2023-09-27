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Херсонська ОВА закликала терміново евакуюватися мешканців лівобережжя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Херсонська ОВА закликала терміново евакуюватися мешканців лівобережжя
Жителі лівого берега Херсонщини мають подбати про власну безпеку та своїх рідних, поки ЗСУ звільняють території
фото ілюстративне

Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом

Влада Херсонщини закликала жителів тимчасово окупованого росіянами лівого берега області евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що поки наші захисники докладають надлюдські зусилля, аби звільнити окуповану частину області від російської тиранії, жителі лівого берега мають подбати про власну безпеку та своїх рідних.

«Для російської армії ви – «живий щит». Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом. Тому, будь ласка, тимчасово покиньте громади, що знаходяться на лінію вогню, або евакуюйтеся на підконтрольну територію», – наголосив Прокудін.

Одразу після виїзду з окупованої території необхідно зателефонувати до контактного центру області: 0 800 101 102.

Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, близько 5 ранку російські загарбники здійснили удар з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району Херсонської області. 

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти армія Миколаїв Херсонщина евакуація

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