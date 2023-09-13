Ритуальне убивство умовного Чубайса

Що потрібно знати про зміну системи управління в Росії

Володимир Путін змінився. Ці зміни давалися йому складно, бо він, не любить змін в принципі. А з віком, він взагалі хотів би все законсервувати. І от. він, нарешті, прийняв рішення все змінити так, щоб було комфортно йому. Ключове слово «йому». Він більше не хоче ділити комфорт ні з ким.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відправною точкою стало 24.02.22, але точкою неповернення, судячи з усього, стало 12.09.23. Питання чи радився він відносно 12.09 з астрологами, залишається відкритим. Але якщо говорив, то це хороший знак).

А тепер про самі зміни:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Досі Росія жила в системі дуже умовних систем противаг, де була створена система кількапартійноі псевдодемократіі, а кожному кластеру суспільства відповідала своя партія, свої ЗМІ і свої квазіопозиціонери. Для Путіна дуже важливою була народна легітимність, коли його реально підтримувало 60-65% населення. Він знав, що Єльцин в 1991 році виграв, бо його підтримував народ, а Горбачов програв, бо його зрадили еліти, які бачили, що народ за Єльциним. Вся ця система трималося на одній важливій речі – персональній обіцянці Путіна. Він міг брехати ззовні, але всередині він завжди тримав слово. Вбивство Пригожина – віру в слово Путіна надломило. Погрози Чубайсу, якого випустили з Росії і який ні слова не промовив за рік – стають загрозою для всіх еліт.

Система влади в Росії побудована так, що найбагатші люди давно ні на що не впливають. Вони всього лише офіціанти, які обслуговують бідніших, але впливовіших чиновників (у нас, на жаль, мало хто це розуміє).

А чиновники, які мають повноту влади, звикли до того, що Путін ще до війни розслабився, а з липня-серпня 2022 року, багато в чому перетворився на колективного Путіна, який мав звертати увагу на своє оточення, щоб приймати головні рішення. І от, протягом останнього місяця (точніше з маршу Пригожина) багато чого змінилося.

Що змінилося?

Путін зрозумів наскільки його режим крихкий і наскільки народна легітимність нічого не значить (народ вітав вагнерівців, фсб та армія розступалися перед корпусом в 7-8 тис зеків, жоден мер, включно з Собяніним, не заявив про створення народного ополчення). Путін втік з Москви. І це знає його оточення. Вибори в Хакасіі показали, що при конкурентному голосуванні влада програє. Роль учасників СВО у виборах мінімальна – народ не дуже хоче обирати героїв, щоб війна не була вічною. І , головне, електронне голосування дозволяє вкинути мінімум 25%, щоб ніхто не побачив.

Інший Путін

Абсолютно провальний Далекосхідний форум, на який не приїхав ніхто крім корейського диктатора відкрив іншого Путіна. Путіна, який міняє правила гри.