Справа про вбивство Фаріон. Засідання суду відкладено

Адвокати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка заявили, що йому нібито погрожує небезпека

Сьогодні, 13 січня, у Шевченківському районному суді Львова пройшло слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання відклали до 13 лютого. Про це стало відомо із трансляції НТА із зали суду.

У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн. Про це під час засідання повідомила її адвокатка Наталія Романик. Водночас адвокати Зінченка просили додатковий час для вивчення цього цивільного позову на відшкодування моральної шкоди.

Також мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена розповіла, що тепер може спілкуватися із сином поза судовими засіданнями. Вона заявила журналістам, що нібито з 2025 року Зінченко отримав такий дозвіл.

Водночас адвокати підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка заявили, що йому нібито погрожує небезпека. Під час судового засідання вони закликали надати йому додатковий захист.

Так, захисник обвинуваченого Юрій Немировський надав судді скриншоти з інтернету про можливі погрози вбивством В'ячеслава Зінченка. На тлі цього він запропонував одягати на Зінченка бронежилет, коли його доставляють до суду.

Суддя оголосив перерву до 13 лютого, щоб ознайомитись з клопотаннями захисників.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.