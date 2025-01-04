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На Львівщині чоловік водив авто із посвідченням свого померлого батька

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Львівщині чоловік водив авто із посвідченням свого померлого батька
На порушника патрульні винесли постанову за те, що керував транспортним засобом без прав
фото з відкритих джерел

55-річний чоловік вирішив скористатися чужим документом, бо свого не отримав

На Львівщині правоохоронці виявили 55-річного водія, який їздив за кермом із посвідченням померлого батька. Також у нього були ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Патрулюючи автодорогою М-11 Львів-Шегині, поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2101, що перебував у розшуку. Під час перевірки документів, водій надав посвідчення водія у якому зазначено, що він має 87 років.

«З вигляду він був значно молодшим і це викликало підозру у патрульних. У своїх поясненнях чоловік почав плутатись і зрештою зізнався, що посвідчення водія не його, а померлого батька», – ідеться в повідомленні поліції.

На Львівщині чоловік водив авто із посвідченням свого померлого батька фото 1

55-річний чоловік вирішив скористатися чужим документом, бо свого не отримав. Окрім того, у чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Від перевірки він відмовився.

На порушника патрульні винесли постанову за те, що керував транспортним засобом не маючи на це право та склали протокол за керування транспортним засобом з ознаками сп’яніння. На місце події скерували слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року страховий сертифікат «Зелена картка», який потрібен для виїзду за кордон на автомобілі, почне діяти тільки наступного дня після його оформлення. Тобто відтепер страховий сертифікат «Зелена картка» необхідно оформлювати щонайменше за добу до поїздки. Документ, оформлений у день виїзду, буде вважатися недійсним, що може стати причиною відмови у перетині кордону.

Також з 1 січня 2025 року набув чинності нова редакція закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» замість закону, який діяв з 2005 року.

Відповідно до нових змін, поліс стане електронним. Запровадження прямого врегулювання для всіх страхових компаній, які пропонують цей вид страхування, дозволить потерпілим звертатися за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страхової винуватця ДТП, як це відбувалося раніше.

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Теги: Львів водій автомобіль чоловік кордон страхування сертифікат

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