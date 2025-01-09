У Дрездені оголошена масова евакуація через знайдену бомбу часів Другої світової війни

Під час будівельних робіт було виявлено авіабомбу вагою 250 кг

У Дрездені триває евакуація жителів із центру міста через знайдену бомбу часів Другої світової війни. Про це повідомляє DW.

Під час будівельних робіт було виявлено авіабомбу вагою 250 кг. Так, 10 тис. людей мають покинути район біля мосту Карола. Їм дали час до дев'ятої ранку, потім почнеться операція зі знешкодження.

фото: DW

Зона в радіусі 1 тис. м від місця, де знайшли авіабомбу, охоплює більшу частину центру міста, включно з історичними районами, де розташовані ратуша, відділення поліції, адміністративні будівлі, музеї.

Роботи зі знесення мосту Карола тривають кілька місяців. 11 вересня міст частково зруйнувався, імовірно через вплив вологи, після чого його вирішили повністю знести.

За словами поліцейських, досвід знешкодження бомб часів Другої світової війни є, однак унікальність полягає в тому, що боєприпас було знайдено в центрі Дрездена, через що очікуються перебої в русі транспорту. Два інші мости через Ельбу також опинилися в зоні евакуації.

Нагадаємо, у Дрездені під час будівельних робіт раніше знайшли американську авіабомбу вагою 250 кг.

Також у зв'язку з пошуком та знешкодженням можливих нерозірваних бомб часів Другої світової війни близько 14 тис. людей в Оснабрюку покинули свої будинки.