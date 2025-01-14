Українки намагались вивезти через кордон старовинну ікону та медалі

Медалі та старовинну ікону, яку вилучили прикордонники, передали на експертизу

Старовинну ікону та медалі жителька Дніпра намагалась вивезти через пункти пропуску «Шегині» на Львівщині. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Повідомляється, що у 38-річної жінки виявили ікону, яка датована 1913 роком. Вона заховала її в багажному відсіку автівки Audi серед особистих речей. Жінка направлялася до Чехії.

Для встановлення факту можливої культурної чи історичної цінності образ передали на експертизу.

А в пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники та митники виявили вісім медалей. Медалі були у валізі серед особистих речей 73-річної львів'янки. Жінка прямувала автобусом на виїзд з України.

Медалі громадянка планувала продати у Польщі. Їх вилучили та направлять на експертизу.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних лемурів і птахів. Після поглибленого огляду мікроавтобуса виявлено, що водій, громадянин Польщі, не має на транспортування відповідних документів.

Також на пункті пропуску з Румунією прикордонники виявили скрипку Страдіварі, яка, ймовірно, може становити історичну цінність.

Старовинний музичний інструмент намагалися вивезти з України в багажнику авто. Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713. Представники митниці вилучили музичний інструмент і спрямували його на експертизу.