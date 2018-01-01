Ізраїль закрив свій останній пропускний пункт на кордоні з Газою

КПП закритий з 14 січня і до особливого розпорядження

Ізраїль прийняв рішення закрити КПП «Кермен Абу Салім», який є єдиною можливістю для торгівлі з сектором Газа. Про це написав координатор дій уряду Ізраїлю на палестинських територіях Йоав Мордехай в своєму Facebook. Координатор зазначив, що КПП закритий з 14 січня і до особливого розпорядження. Влада Палестини проінформовані про



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КПП закритий з 14 січня і до особливого розпорядження

Ізраїль прийняв рішення закрити КПП «Кермен Абу Салім», який є єдиною можливістю для торгівлі з сектором Газа. Про це написав координатор дій уряду Ізраїлю на палестинських територіях Йоав Мордехай в своєму Facebook.

Координатор зазначив, що КПП закритий з 14 січня і до особливого розпорядження.

Влада Палестини проінформовані про рішення, прийняте ізраїльським урядом з міркувань безпеки, написав Мордехай.

Глава координаційного комітету з гуманітарної допомоги Раїд Футух підтвердив, що палестинська сторона проінформована про рішення уряду Ізраїлю.

У секторі Газа, де проживає близько двох мільйонів палестинців, діють сім КПП, шість з яких контролює Ізраїль, а один - Єгипет.

Джерело: Анадолу