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    Ізраїль закрив свій останній пропускний пункт на кордоні з Газою

    КПП закритий з 14 січня і до особливого розпорядження
    Ізраїль прийняв рішення закрити КПП «Кермен Абу Салім», який є єдиною можливістю для торгівлі з сектором Газа. Про це написав координатор дій уряду Ізраїлю на палестинських територіях Йоав Мордехай в своєму Facebook. Координатор зазначив, що КПП закритий з 14 січня і до особливого розпорядження. Влада Палестини проінформовані про
    • Сьогодні, 11:43
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    КПП закритий з 14 січня і до особливого розпорядження

    Ізраїль прийняв рішення закрити КПП «Кермен Абу Салім», який є єдиною можливістю для торгівлі з сектором Газа. Про це написав координатор дій уряду Ізраїлю на палестинських територіях Йоав Мордехай в своєму Facebook.

    Координатор зазначив, що КПП закритий з 14 січня і до особливого розпорядження.

    Влада Палестини проінформовані про рішення, прийняте ізраїльським урядом з міркувань безпеки, написав Мордехай.

    Глава координаційного комітету з гуманітарної допомоги Раїд Футух підтвердив, що палестинська сторона проінформована про рішення уряду Ізраїлю.

    У секторі Газа, де проживає близько двох мільйонів палестинців, діють сім КПП, шість з яких контролює Ізраїль, а один - Єгипет.

    Джерело: Анадолу

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