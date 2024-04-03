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Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
Працевлаштування укранців залишається проблемою у Німеччині
фото із відкритих джерел

Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала до кращої інтеграції українців на ринок праці 

Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала прискорити інтеграцію українців на ринку праці, надавши їм можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови. Проте мовний бар'єр залишається однією із найважливіших проблем, які заважають більшості українців знайти роботу на території ФРН. Про це пише Tagesschau. Так, серед 1,2 млн українців, які виїхали до Німеччини через війну, станом на початок лютого працювали лише 25%.

«Ми все ще занадто бюрократичні та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію на ринок праці. Повинна бути можливість почати працювати без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів», – заявив голова Асоціації  міст та муніципалітетів Андре Берхеггер.

«Ми повинні підготуватися до того, що біженці з України продовжуватимуть прибувати до нас. Також наразі не очікується, що більшість українців найближчим часом повернеться на батьківщину», – пояснив Бергеггер. 

За його словами, заходи щодо інтеграції та вивчення мови мають здійснюватися паралельно з початком роботи. Глава Асоціації також зазначив, що вся система інтеграційних курсів для українців стагнує.

За даними Федерального агентства зайнятості, у жовтні минулого року інтеграційні курси відвідували 129 тис. українців. З них 95 тис. завершили курси у лютому-березні, решта завершать до вересня 2024 року.

Знання мови – важливий чинник для працевлаштування, але не критичний, зазначають журналісти Tagesschau. Наприклад, у Польщі 50% українців, які не знають польської, мають роботу. Серед тих, хто знає польську, працевлаштовано 80% українців.

Раніше стало відомо, що Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. 

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Теги: робота Німеччина ринок біженці українці

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