Двоє білорусів попалися на крадіжці зброї в Німеччині

Поліцейські влаштували засідку біля схованки зі зброєю, де і затримали двох білорусів

Двох громадян Білорусі було заарештовано в Німеччині за підозрою в крадіжці 40 гвинтівок. Щоб викрасти зброю, злочинці скористалися помилкою охоронної служби, пише Bild.

Повідомляється, що контейнер із гвинтівками китайського виробництва прибув до порту Гамбурга, звідки його відправили товарним поїздом до Баварії. Але на вихідні поїзд залишився на сортувальній станції Машен у передмісті Гамбурга, імовірно, без жодної охорони.

Зловмисники відкрили контейнер та викрали 40 одиниць стрілецької зброї. Коробки з гвинтівками типу М16 вони закопали в лісі та замаскували це місце собачими фекаліями, після чого виїхали з Німеччини та почали шукати покупця через інтернет.

Поліція розпочала пошук злочинців та викраденої зброї відразу після того, як було виявлено зникнення. Помилкою злочинців стали рукавички, які вони кинули біля контейнера. Завдяки цьому доказу, собака-шукач привів правоохоронців у ліс, а дрон з повітря виявив місце зі свіжою перекопаною землею.

Після того, як зброю знайшли, поліцейські влаштували там засідку – за два тижні злочинці прийшли до схованки, щоб забрати награбоване, і були заарештовані. Затриманими виявилися двоє громадян Білорусі, які поки що відмовляються давати свідчення та зберігають мовчання на допитах.

Нагадаємо, у звіті генерального інспектора Міністерства оборони США йдеться, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.