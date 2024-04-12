Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Двоє білорусів попалися на крадіжці зброї в Німеччині

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Двоє білорусів попалися на крадіжці зброї в Німеччині
Зловмисники скористалися помилкою охоронців та привласнили 40 гвинтівок
фото: Bild/Telegram

Поліцейські влаштували засідку біля схованки зі зброєю, де і затримали двох білорусів  

Двох громадян Білорусі було заарештовано в Німеччині за підозрою в крадіжці 40 гвинтівок. Щоб викрасти зброю, злочинці скористалися помилкою охоронної служби, пише Bild.

Повідомляється, що контейнер із гвинтівками китайського виробництва прибув до порту Гамбурга, звідки його відправили товарним поїздом до Баварії. Але на вихідні поїзд залишився на сортувальній станції Машен у передмісті Гамбурга, імовірно, без жодної охорони.

Двоє білорусів попалися на крадіжці зброї в Німеччині фото 1
Двоє білорусів попалися на крадіжці зброї в Німеччині фото 2
фото: Bild/Telegram

Зловмисники відкрили контейнер та викрали 40 одиниць стрілецької зброї. Коробки з гвинтівками типу М16 вони закопали в лісі та замаскували це місце собачими фекаліями, після чого виїхали з Німеччини та почали шукати покупця через інтернет.

Поліція розпочала пошук злочинців та викраденої зброї відразу після того, як було виявлено зникнення. Помилкою злочинців стали рукавички, які вони кинули біля контейнера. Завдяки цьому доказу, собака-шукач привів правоохоронців у ліс, а дрон з повітря виявив місце зі свіжою перекопаною землею.

Після того, як зброю знайшли, поліцейські влаштували там засідку – за два тижні злочинці прийшли до схованки, щоб забрати награбоване, і були заарештовані. Затриманими виявилися двоє громадян Білорусі, які поки що відмовляються давати свідчення та зберігають мовчання на допитах.

Нагадаємо, у звіті генерального інспектора Міністерства оборони США йдеться, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року. 

Читайте також: США передали Україні трофейну іранську зброю
Теги: інтернет Німеччина зброя злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобільний оператор у Швейцарії оновив умови користування зв'язком для українців
Мобільний зв'язок для біженців: Швецарія заявила про нові умови користування
9 квiтня, 07:20
La Repubblica написала, що НАТО нібито обговорює з Україною негайний прийом до Альянсу в обмін на відмову від окупованих територій
Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни
6 квiтня, 15:22
Геннадій Частяков загинув у листопаді 2023 року
Загибель помічника Залужного: судитимуть військовослужбовця, який подарував гранати
1 квiтня, 22:08
У селі Стобниця, що неподалік Познані, завершується будівництво споруди, подібної до середньовічного замку
Виклики сучасного світу. Штучний інтелект замінює фейкоробів
28 березня, 21:40
Досвід та знання біженців допоможуть у процесі відбудови України
Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією
27 березня, 15:40
Міністр оборони Німеччини застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus
Пісторіус зробив заяву про Taurus перед «Рамштайном»
19 березня, 11:38
Президентська кампанія в Росії – це не про легітимність Путіна. Це про легітимність війни
Війна має прийти в російські хати
17 березня, 09:43
Гуманітарна ситуація у світі максимально загрозлива
Світ на порозі кризи? Європейці нарахували 300 млн осіб, яким потрібна допомога
16 березня, 07:00
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається змінити думку канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus
Бербок намагається змінити думку Шольца щодо ракет Taurus для України – ЗМІ
15 березня, 22:30

Соціум

У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом врізався в натовп (відео)
У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом врізався в натовп (відео)
Двоє білорусів попалися на крадіжці зброї в Німеччині
Двоє білорусів попалися на крадіжці зброї в Німеччині
Працевлаштування біженців у Німеччині: чому досі мало українців працюють
Працевлаштування біженців у Німеччині: чому досі мало українців працюють
У Росії бульдозерами знесли єдиний храм Православної Церкви України
У Росії бульдозерами знесли єдиний храм Православної Церкви України
У Москві невідомі підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ (відео)
У Москві невідомі підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ (відео)
Рівень води критичний: мерія Оренбурга оголосила масову евакуацію
Рівень води критичний: мерія Оренбурга оголосила масову евакуацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
135K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
81K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
32K
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися
22K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
7734
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua