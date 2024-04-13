Британська розвідка: Кремль вигадав, як утихомирити дружин загиблих окупантів

Путін заборонив роботодавцям звільняти вдів російських військовослужбовців протягом одного року з дня смерті чоловіка

Путін ухвалив два закони на підтримку військових РФ, які воюють проти України

Кремль ухвалив нові закони в надії вгамувати критику з боку дружин загиблих окупантів та невдоволених російських військових, а також заохотити більше новобранців іти на війну проти України. Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

6 квітня російський диктатор Володимир Путін ухвалив два закони на підтримку військових РФ, які воюють проти України.

Перший закон передбачає звільнення окупантів від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул. Розвідники звертають увагу, що це є продовженням закону від жовтня 2022 року, який звільнив мобілізованих та інших учасників війни проти України від нарахування пені за прострочення платежів за житлово-комунальні послуги, кредитів і боргів.

Другий закон, який підписав Путін, вносить зміни до Трудового кодексу РФ. Тепер роботодавцям заборонено звільняти вдів російських військовослужбовців протягом одного року з дня смерті чоловіка.

На думку британських розвідників, будь-які платіжні канікули хоч і можуть коштувати російському уряду небагато в короткостроковій перспективі, але вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для економічної ситуації в РФ.

Нагадаємо, що дружини російських окупантів 7 листопада 2023 року провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після вторгнення в Україну. Вони зібралися на центральній площі Театральній і розгорнули транспаранти з вимогою повернути своїх чоловіків із передової.

Невдовзі після цього віце-губернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин та інших родичів мобілізованих, оскільки «закордонні недоброзичливці можуть використати їх для дестабілізації ситуації всередині РФ».