Яку одну навичку слід розвивати для щасливого шлюбу: порада психолога

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Якщо почати помічати наміри, що стоять за дрібними жестами, ви створюєте цикл взаємної вдячності
фото: Shutterstock

Когнітивна щедрість допоможе у шлюбі навчитися дивитися на дії партнера через призму доброти

Нерідко парам доводиться йти на компроміс для збереження рівноваги в стосунках, але, як виявилося, є й інший спосіб зробити стосунки щасливими. Психологи радять звернути увагу на таку навичку як когнітивна щедрість, що допоможе зберегти та покращити стосунки у парі. Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

У матеріалі йдеться про те, що партнерам не завжди болісно йти на компроміс, оскільки це робиться з чистої любові до своїх партнерів. Зазвичай пари досягають компромісу в таких питаннях, як управління фінансами, виховання дітей або вибір кар'єрного шляху. Якщо ж почати помічати наміри, що стоять за дрібними жестами, такими як приготування кави партнером або надсилання любовного повідомлення, ви створюєте цикл взаємної вдячності. 

«Компроміс часто сприймається так: «Я відмовлюся від цього, якщо ти відмовишся від того». Хоча це може вирішити конфлікт, це може залишити після себе почуття образи, якщо один з партнерів відчуває, що жертвує більшим, ніж інший. Саме тут когнітивна щедрість змінює все. Замість того, щоб підраховувати, хто від чого відмовився, варто подивитися на дії свого партнера крізь іншу призму», – радить видання.

Дослідження, проведене в 2018 році та опубліковане в журналі Social Psychological and Personality Science, показує, що ми часто не помічаємо жертв партнера. Той, хто поступився, відчуває себе недооціненим і менш задоволеним у стосунках. А от когнітивна щедрість полягає в тому, щоб навчитися дивитися на дії партнера через призму доброти.

«Моменти турботи виділяються яскравіше, тоді навіть розбіжності відчуваються не як битва, а радше як можливості для спільного зростання. Зрештою, це створює основу стійкого шлюбу», – йдеться у матеріалі. 

Нерідко при постійних компромісах люди почувають себе як на переговорах. Натомість когнітивна щедрість підсилює відчуття «ми»: ви вже не намагаєтеся розділити пиріг порівну, а розглядаєте стосунки як пріоритет. 

Результати дослідження показали, що коли подружжя використовує адаптивні стратегії, такі як переосмислення ситуації, позитивні думки та настрої або переоцінку викликів, воно легше долає труднощі – підтримує одне одного, ділиться навантаженням і працює разом у стресових ситуаціях. 

До слова, через п'ять років майже половина жінок будуть самотніми. За прогнозом аналітиків Morgan Stanley, до 2030 року 45% жінок віком від 25 до 44 років у США житимуть без партнера та дітей. 

шлюб Forbes психологія

