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Спека виснажує психіку: психологиня порадила, як долати дратівливість й втому

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Спека виснажує психіку: психологиня порадила, як долати дратівливість й втому
Психологиня пояснила, як спека впливає на психіку
фото: Canva, колаж: glavcom.ua

У спеку виснажуються не лише фізичні, а й психічні ресурси 

Спека в умовах війни додатково навантажує і без того виснажені тіла та психіку людей. Висока температура повітря стає додатковим стрес-фактором для українців, що може спровокувати дратівливість та втому. Про те, як давати собі раду влітку в коментарі «Главкому» розповіла психологиня напрямку когнітивно-поведінкової терапії Олеся Ольховик.

«Наші тілесні й психічні ресурси обмежені. Ми живі люди, а не роботи. В умовах війни ми виснажені через постійні стресори, обстріли, тривожність, безсоння», – пояснює психологиня. 

За її словами, багато ресурсу витрачається на те, щоб дати собі раду зі стресом війни, тому спека накладається як додаткове навантаження. «Спека потребує адаптації. Адаптація – це завжди енергозатратний процес», – зауважує Олеся Ольховик.

Психологиня наголошує: навіть у більш прохолодні місяці, наприклад в червні, було легше долати щоденні виклики. Але в умовах високих температур організм змушений витрачати ще більше сил, що знижує загальну витривалість людини.

«На сонячному курорті спека не викликає агресії. Але коли ти не відпочиваєш, а працюєш, виховуєш дітей, вирішуєш побутові справи, виснаження накопичується, і тоді вже не вистачає ресурсу бути добрим і лагідним», – говорить фахівчиня.

Психологиня пояснює, що роздратування та злість – природна реакція на втому. «А це вже більше про психологію: ресурс вичерпано – сил не вистачає на функціонування, розв’язання задач та ще й на доброту», – додає Олеся Ольховик.

Тим, хто майже не виходить із дому через спеку та війну, психологиня радить усе ж знаходити спосіб рухатись, бо фізична активність – це природний стан для тіла: «Наші тіла еволюціонували, щоб рухатися. А коли ми не рухаємось, це викликає в мозку тривожні сигнали. Бути в ізольованому стані дуже погано для психіки».

Психологиня рекомендує щодня проходити хоча б 10 тисяч кроків: «З панамкою, з вологою хустиночкою на шиї, в затінку, з пляшкою води. Повільно, але ходити. Це додасть ресурсу. Руханки допомагають у найважчі часи».

Раніше «Главком» інформував: психологи виявили, що лише п'ять хвилин на день, присвячені «мікроактам радості», здатні значно покращити наш емоційний стан, позбавити від стресу, зміцнити здоров'я та якість сну. 

Також «Главком» інформував, що вигорання часто асоціюється з надмірною роботою та постійними дедлайнами, проте психолог вказує на менш очевидні, повсякденні звички, які поступово виснажують нашу енергію. 

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Теги: поради українці спека психологія

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