Онук Єлизавети II готується до шлюбу з медсестрою

Онук Єлизавети II Пітер Філіпс оголосив про заручини з медсестрою Гаррієт Сперлінг

Пітер Філліпс, онук покійної королеви Єлизавети II і племінник короля Чарльза III, офіційно оголосив про заручини з медсестрою Гаррієт Сперлінг після року романтичних відносин, поклавши край своєму статусу «найзавиднішого холостяка» британської монархії. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Beast, 47-річний член королівської родини, який займає 18-е місце в лінії престолонаслідування, вирішив пов'язати свою долю з обраницею, з якою почав з'являтися на публіці на початку 2024 року. Пара не приховувала своїх почуттів, регулярно відвідуючи престижні перегони в Аскоті та інші світські заходи британської еліти.

Особливо важливим для пари стало схвалення короля Чарльза III, який, за інформацією джерел, близьких до палацу, прийняв вибір свого племінника. Філліпс представив Гаррієт членам королівської родини, і вона, судячи з усього, справила сприятливе враження на монарших родичів.

Однак у світських колах не обійшлося без обговорень біографії майбутньої невістки королівської родини. На відміну від свого титулованого нареченого, Гаррієт Сперлінг працює дитячою медсестрою і не може похвалитися аристократичним походженням. Крім того, для неї цей шлюб стане другим – від попереднього союзу Гаррієт має дочку Джорджину, яку вона виховує самостійно.

Для самого Пітера Філліпса майбутній шлюб також буде другим. Його перший союз з канадською бізнес-консультанткою Отем Келлі тривав майже 12 років і завершився в 2020 році, що, за повідомленнями преси, глибоко засмутило королеву Єлизавету II, яка тоді ще здорова. Від першого шлюбу у Філліпса залишилися дві доньки – Саванна та Айла.

Розлучення пари було офіційно оформлене у червні 2021 року. За інформацією британських ЗМІ, колишня дружина Філліпса залишилася жити в Глостерширі, щоб забезпечити донькам можливість повноцінного спілкування з обома батьками.

Пітер Філліпс, син принцеси Анни та капітана Марка Філліпса, є першим онуком королеви Єлизавети II. Незважаючи на близькість до трону, він не має королівського титулу, оскільки його мати відмовилася від титулів для своїх дітей, бажаючи, щоб вони вели звичайне життя. Це рішення дозволило Пітеру побудувати успішну кар'єру в бізнесі поза строгими рамками королівських обов'язків.

Нагадаємо, у липні 27-річна Іві Джобс, донька засновника Apple Стіва Джобса, вийшла заміж за 26-річного британського спортсмена і чемпіона Олімпійських ігор Гаррі Чарльза. Проте перше фото з весілля пара показала лише нещодавно.