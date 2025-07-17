Шлюб Обами тріщить по швах? Експрезидент із дружиною розповіли про свої стосунки

Барак і Мішель Обама вперше спільно прокоментували чутки про розлучення

Колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель прокоментували чутки про своє нібито розлучення в епізоді подкасту, який веде брат Мішель Крейг Робінсон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Обами та Робінсон розпочали свою розмову із кепкувань щодо чуток про те, що багаторічний шлюб подружжя переживає кризу. «Зачекайте, ви ж подобаєтеся одне одному?» – пожартував Робінсон, коли Барак Обама втрутився в розмову, що спонукало Мішель Обаму відповісти: «О так...».

«Так приємно, що ви обидва в одній кімнаті», – продовжив Робінсон, на що його сестра відповіла: «Я знаю, бо коли ми не розлучені, люди думають, що ми розлучені».

Приводом для припущень про розлучення стало те, що Барак Обама з'являвся на деяких публічних заходах один – зокрема, на похороні 39 президента США Джиммі Картера та інавгурації чинного глави держави Дональда Трампа.

Мішель Обама раніше пояснювала, що після звільнення чоловіка з посади президента та дорослішання дочок вона відчула свободу у прийнятті рішень і не вважає обов'язковою бути присутньою на всіх заходах. В епізоді подкасту жінка наголосила, що за весь час свого шлюбу вона жодного разу не думала про те, щоби залишити чоловіка.

Нагадаємо, у квітні цього року дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель Обама вперше прокоментувала чутки про розлучення, що поширилися в соціальних мережах і ЗМІ. У подкасті Work in Progress вона висловила подив подібними спекуляціями й наголосила на своїй незалежності у прийнятті рішень.

Барак Обама обіймав посаду президента Сполучених Штатів із 2009 по 2017 рік. Є першим главою держави з-поміж афроамериканців, належить до Демократичної партії. Барак і Мішель Обама одружилися 3 жовтня 1992 року.