Через п'ять років майже половина жінок будуть самотніми: дослідження

Самотня жінка без дітей перестане бути винятком і стане новою нормою

За прогнозом аналітиків Morgan Stanley, до 2030 року 45% жінок віком від 25 до 44 років у США житимуть без партнера та дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на Body and Soul.

Експерти називають це не кризою сім'ї, а початком «SHE-економіки» – нової епохи, де жінки стають ключовими драйверами економічного зростання. Жінки все частіше відмовляються від традиційної моделі життя зі шлюбом та дітьми на користь кар'єри, фінансової незалежності та особистого розвитку. За словами головного економіста Morgan Stanley Еллен Зентнер, материнство залишається головним чинником гендерного розриву в зарплатах, оскільки багато матерів змушені скорочувати робочі години або залишати роботу.

Серед причин цього тренду – зростання цін, економічна нестабільність, прагнення до освіти та кар'єрного зростання, а також можливості, що дають досягнення науки та медицини. Дедалі більше жінок стають власниками нерухомості та бізнесу, а деякі вирішують народжувати без партнера або зовсім відмовляються від материнства. Експерти зазначають, що самотні жінки вже зараз контролюють понад $7 трлн споживчих витрат у США та ухвалюють ключові рішення про покупки у 72% домогосподарств.

Аналітик Лорен Кассел наголошує, що самотні жінки витрачають більше, ніж середнє домогосподарство, що змінює пріоритети у роздрібній торгівлі, нерухомості, технологіях та послугах. При цьому жінки є основними годувальницями 40% американських родин. На думку фахівців, до кінця десятиліття самотня жінка без дітей перестане бути винятком і стане новою нормою, що визначає напрямок розвитку економіки.

До слова, самотність визнана серйозною загрозою здоров'ю. Комісія із соціальних зв'язків Всесвітньої організації охорони здоров'я опублікувала глобальний звіт, в якому самотність визнана серйозною загрозою громадському здоров'ю. За оцінками організації, щогодини у світі вмирають близько 100 осіб від причин, пов'язаних із самотністю. На рік це становить понад 871 тис. смертей.