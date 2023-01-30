Яку ще техніку Україна отримає від США. Пропагандисти Путіна вже готують росіян

Кремлівські маріонетки налякані збройним потенціалом України

Російські пропагандисти у паніці через американську допомогу Україні з озброєнням, а українці для маріонеток Кремля – нація, «окупована фашистами». Про це заявила Маргарита Симоньян у одному з вечірніх шоу на державному телеканалі.

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Мешканці-країни агресорки бояться бойового арсеналу українців: Симоньян переконана, що США передадуть Україні літаки та ракети із великою дальністю. Тож пропагандистка вкотре згадала про ядерну зброю та пригрозила Америці.

«Куда это всё идет и чем это кончится: конечно, будут и самолеты, конечно, будут и ракеты дальнего действия, и всё будет. Всё, что есть в арсенале – будет», – наголосила Симоньян.

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«Они вооружают нашего врага. Украинцы нам не враги, но украинцы – нация, оккупированная фашистами. Временно, мы уже работаем над этим. А у них врагов нет? А как там чувствуют себя талибы? Им ничего не надо? Может, мы Ирану можем чем-нибудь подсобить? А Северной Корее нам нечем помочь, что ли?» – заволала Симоньян.

Раніше повідомлялося, що зомбування населення Росії необхідністю нападу на Україну – злочин, за який всі до нього причетні, мусять понести повну відповідальність: російські пропагандисти так само винні у розпалюванні війни, як і Путін.