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Яку ще техніку Україна отримає від США. Пропагандисти Путіна вже готують росіян

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Яку ще техніку Україна отримає від США. Пропагандисти Путіна вже готують росіян
Симоньян істерить через військову допомогу Україні
фото: скрін із відео з відкритих джерел

Кремлівські маріонетки налякані збройним потенціалом України

Російські пропагандисти у паніці через американську допомогу Україні з озброєнням, а українці для маріонеток Кремля – нація, «окупована фашистами». Про це заявила Маргарита Симоньян у одному з вечірніх шоу на державному телеканалі.

Мешканці-країни агресорки бояться бойового арсеналу українців: Симоньян переконана, що США передадуть Україні літаки та ракети із великою дальністю. Тож пропагандистка вкотре згадала про ядерну зброю та пригрозила Америці.

«Куда это всё идет и чем это кончится: конечно, будут и самолеты, конечно, будут и ракеты дальнего действия, и всё будет. Всё, что есть в арсенале – будет», – наголосила Симоньян.

«Они вооружают нашего врага. Украинцы нам не враги, но украинцы – нация, оккупированная фашистами. Временно, мы уже работаем над этим. А у них врагов нет? А как там чувствуют себя талибы? Им ничего не надо? Может, мы Ирану можем чем-нибудь подсобить? А Северной Корее нам нечем помочь, что ли?» – заволала Симоньян.

Раніше повідомлялося, що зомбування населення Росії необхідністю нападу на Україну – злочин, за який всі до нього причетні, мусять понести повну відповідальність: російські пропагандисти так само винні у розпалюванні війни, як і Путін.

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Теги: Маргарита Симоньян пропагандист військова техніка

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