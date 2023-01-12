Берлін має дозволити поставку Україні Leopard іншими країнами – віцеканцлер Німеччини

Роберт Гебек висловився, що Німеччина не повинна заперечувати іншим країнам постачати бойові танки Leopard

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що не можна допустити зриву поставки Україні польських бойових танків Leopard через заперечення Німеччини. Про це повідомляє Die Welt.

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У четвер, 12 січня, Роберт Гебек висловився, що Німеччина не повинна заперечувати іншим країнам постачати бойові танки Leopard.

«Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими. І, відповідно, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина», – додав він.

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Нагадаємо, Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції. За словами президента Анджея Дуди, таке рішення вже є в Польщі.

Фінляндія також готова передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.

США днями оголосили, що постачатимуть Україні танки Bradley, а Німеччина – Marder. Днями Франція також заявила, що надасть Україні бойові легкі броньовані машини.

Раніше повідомлялося, що міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

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Зазначено, що коментарі міністра з’явилися через два дні після того, як Німеччина заявила, що хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder до кінця березня. Це рішення Хабек назвав правильним і давно назрілим.

Також відомо, що ввечері п'ятниці, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

Згодом Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні.