  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Єгипет відкриє кордон з сектором Гази на кілька днів

    Кордон буде відкрито чотири дні
    Влада Єгипту в середу, 21 лютого, вирішила на чотири дні відкрити пропускний пункт в місті Рафах на кордоні з сектором Гази. Про це інформує палестинське посольство в Каїрі. Повідомляється, що пропускний пункт буде також відкрито 26 лютого в одному напрямку - з Єгипту. Єгипетська влада цю інформацію поки не підтвердила. Нагадаємо, раніше
    • Сьогодні, 09:59
    • Розсилка

    Кордон буде відкрито чотири дні

    Влада Єгипту в середу, 21 лютого, вирішила на чотири дні відкрити пропускний пункт в місті Рафах на кордоні з сектором Гази. Про це інформує палестинське посольство в Каїрі.

    Повідомляється, що пропускний пункт буде також відкрито 26 лютого в одному напрямку - з Єгипту.

    Єгипетська влада цю інформацію поки не підтвердила.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація Ізраїлю завдала удару по південній частині сектора Гази у відповідь на підрив чотирьох солдатів ЦАХАЛ через вибух саморобної бомби.

    Єгипет посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ