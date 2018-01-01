Єгипет відкриє кордон з сектором Гази на кілька днів
- Сьогодні, 09:59
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Кордон буде відкрито чотири дні
Влада Єгипту в середу, 21 лютого, вирішила на чотири дні відкрити пропускний пункт в місті Рафах на кордоні з сектором Гази. Про це інформує палестинське посольство в Каїрі.
Повідомляється, що пропускний пункт буде також відкрито 26 лютого в одному напрямку - з Єгипту.
Єгипетська влада цю інформацію поки не підтвердила.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація Ізраїлю завдала удару по південній частині сектора Гази у відповідь на підрив чотирьох солдатів ЦАХАЛ через вибух саморобної бомби.