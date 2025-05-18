Євробачення-2025: Як виступила Україна (відео)

Австрія здобула перемогу на пісенному конкурсі Євробачення

У швейцарському Базелі відбувся фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення. У фіналі Україну представляли гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

У грандіозному фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбувся 17 травня, Україна посіла дев'яте місце.

Український гурт отримав загалом 218 балів (60 від журі та 158 за результатами глядацького голосування).

Україна віддала свої 12 балів Німеччині. Оцінку від імені українського журі оголосила Jerry Heil, одна з учасниць дуету з alyona alyona, який торік посів третє місце на Євробаченні-2024.

«Главком» публікує повний виступ гурту Ziferblat.

Після виступу Ziferblat подякував українцям за підтримку.

«Ці три місці були особливими, даємо українцям за шанс, зараз важливо сфокусуватись на голосувані, але ми кайфанули на сцені. Сподіваюсь це передалось вам через екран. Ми зробили для України те, що могли. Дякуємо вам дуже за підтримку», – прокоментував соліст Ziferblat.

Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні».

«Главком» детально розповідав про творчість гурту Ziferblat та їх конкурсну пісню.

Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков.

Зауважимо, що цьогоріч Швеція здобула перемогу на пісенному конкурсі Євробачення.

Як відомо, після завершення двох півфіналів «Євробачення-2025» прогнози букмекерів дещо змінилися. Однак представникам Швеції гурту KAJ з піснею Bara bada bastu букмекери прогнозували перше місце. Ймовірність їхньої перемоги оцінювалась в 82%.

У фіналі Євробачення-2025 брали участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель.

Як відомо, тоді Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

У другому півфіналі 69-го пісенного конкурсу Євробачення путівку до фіналу отримали: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.