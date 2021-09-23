«Слуги народу» думають, що робити з депутаткою із «червоною позицією»

Депутатка від «Слуги народу» Людмила Буймістер не голосувала за закон про олігархів

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія виступає за виключення з фракції депутатки Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.

«Багато моїх депутатів зараз підходять і кажуть, що пані Буймістер треба виключати з фракції за таку «червону позицію». Я знаю, що пані Буймістер не проти того, щоб її виключали. Ми будемо вирішувати: чи ми будемо її мучити – і нехай вона залишається у фракції, чи… Я думаю, що треба з нею спілкуватися», – сказав голова фракції «Слуга народу».

Арахамія наголосив, що Людмила Буймістер не проти виключення, а фракція ще подивиться.

«Я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни треба виключати. Але це буде вирішувати 70% фракції на засіданні. Можливо, зробимо це в Трускавці», – сказав Арахамія.

Він також вважає, що якби спікер Дмитро Разумков був на засіданні парламенту 23 вересня і не підтримав би антиолігархічний законопроєкт №5599 у другому читанні, це б стало точкою неповернення в його стосунках із фракцією «Слуга народу».

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів (відео).

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.

Джерело: Українська правда