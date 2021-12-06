Творець вакцини AstraZeneca вважає, що нова пандемія може бути ще смертоноснішою

Одна з творців вакцини AstraZeneca Сара Гілберт: це буде не останній раз, коли вірус загрожує нашому життю

Одна з творців вакцини AstraZeneca Сара Гілберт: це буде не останній раз, коли вірус загрожує нашому життю

Науковиця вважає, що не можна втрачати наукові досягнення і знання, отримані в ході досліджень боротьби з коронавірусом

Одна з творців вакцини AstraZeneca Сара Гілберт вважає, що пандемія коронавірусу далека від завершення, а наступна може бути ще більш смертоносною та заразною. Про це повідомляє The Guardian.

«Це буде не останній раз, коли вірус загрожує нашому життю і засобам до існування. По правді кажучи, наступна може бути гіршою. Вона може бути більш заразною, або більш смертельною, або і тією, і іншою», – сказала вона.

Одна з творців вакцини AstraZeneca вважає, що не можна втрачати наукові досягнення і знання, отримані в ході досліджень боротьби з коронавірусом.

«Ми не можемо допустити ситуації, коли ми пройшли через все, через що пройшли, а потім виявляємо, що величезні економічні втрати, які ми зазнали, означають, що все ще немає фінансування для забезпечення готовності до пандемії», – додала Гіблерт.

Зазначимо, американські вчені розробили антикоронавірусну жувальну гумку.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США порівняв штами «Омікрон» та «Дельта».

До слова, ВООЗ розкрила дані щодо смертності від «Омікрону».

Також у ВООЗ не виключили, що «Омікрон» може спричинити важку форму Covid-19.

Раніше Китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.

Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Крім того, через новий штам коронавірусу Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

А ще Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».