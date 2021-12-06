Творець вакцини AstraZeneca вважає, що нова пандемія може бути ще смертоноснішою
Науковиця вважає, що не можна втрачати наукові досягнення і знання, отримані в ході досліджень боротьби з коронавірусом
Одна з творців вакцини AstraZeneca Сара Гілберт вважає, що пандемія коронавірусу далека від завершення, а наступна може бути ще більш смертоносною та заразною. Про це повідомляє The Guardian.
«Це буде не останній раз, коли вірус загрожує нашому життю і засобам до існування. По правді кажучи, наступна може бути гіршою. Вона може бути більш заразною, або більш смертельною, або і тією, і іншою», – сказала вона.
Одна з творців вакцини AstraZeneca вважає, що не можна втрачати наукові досягнення і знання, отримані в ході досліджень боротьби з коронавірусом.
«Ми не можемо допустити ситуації, коли ми пройшли через все, через що пройшли, а потім виявляємо, що величезні економічні втрати, які ми зазнали, означають, що все ще немає фінансування для забезпечення готовності до пандемії», – додала Гіблерт.
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Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.
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