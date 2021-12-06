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    Творець вакцини AstraZeneca вважає, що нова пандемія може бути ще смертоноснішою

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    Одна з творців вакцини AstraZeneca Сара Гілберт: це буде не останній раз, коли вірус загрожує нашому життю - Творець вакцини AstraZeneca вважає, що нова пандемія може бути ще смертоноснішою
    Одна з творців вакцини AstraZeneca Сара Гілберт: це буде не останній раз, коли вірус загрожує нашому життю
    фото: Steve Parsons / PA

    Науковиця вважає, що не можна втрачати наукові досягнення і знання, отримані в ході досліджень боротьби з коронавірусом

    Одна з творців вакцини AstraZeneca Сара Гілберт вважає, що пандемія коронавірусу далека від завершення, а наступна може бути ще більш смертоносною та заразною. Про це повідомляє The Guardian.

    «Це буде не останній раз, коли вірус загрожує нашому життю і засобам до існування. По правді кажучи, наступна може бути гіршою. Вона може бути більш заразною, або більш смертельною, або і тією, і іншою», – сказала вона.

    Одна з творців вакцини AstraZeneca вважає, що не можна втрачати наукові досягнення і знання, отримані в ході досліджень боротьби з коронавірусом.

    «Ми не можемо допустити ситуації, коли ми пройшли через все, через що пройшли, а потім виявляємо, що величезні економічні втрати, які ми зазнали, означають, що все ще немає фінансування для забезпечення готовності до пандемії», – додала Гіблерт.

    Зазначимо, американські вчені розробили антикоронавірусну жувальну гумку.

    Нагадаємо, головний інфекціоніст США порівняв штами «Омікрон» та «Дельта».

    До слова, ВООЗ розкрила дані щодо смертності від «Омікрону».

    Також у ВООЗ не виключили, що «Омікрон» може спричинити важку форму Covid-19.

    Раніше Китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

    Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.

    Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Крім того, через новий штам коронавірусу Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

    А ще Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

    Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

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    Теги: здоров'я медицина епідемія вірус коронавірус
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    Творець вакцини AstraZeneca вважає, що нова пандемія може бути ще смертоноснішою