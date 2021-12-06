Як отримати гроші за вакцинацію без «Дії»: роз’яснення міністерства

Витратити гроші за вакцинацію можна буде на музеї, театри, кінотеатри, концертні організації та придбання книжок

Чиновниця радить українцям встановити застосунок «Дія», адже з ним буде найпростіше отримати винагороду за щеплення

Уряд працює над механізмом отримання грошової винагороди за повну вакцинацію від Covid-19 для тих громадян України, які не користуються додатком «Дія». Про це повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анастасія Бондар.

«Тим у кого немає «Дії», або не можуть скористатись, ми розробляємо механізм, як вони зможуть це виконати. На першому етапі будуть застосовуватись для тих, хто вже зареєстрований в «Дії» і має там сертифікат. Для другого етапу зараз розробляється механізм, як люди зможуть цим скористатись», – розповіла вона, повідомляє «Суспільне».

За словами Бондар, попри це найлегшим шляхом залишається розібратись із роботою додатку та встановити собі «Дію».

«Зараз вже є близько 100 офлайн-центрів в центрах вакцинації, де можуть допомогти, якщо людина сама не може з цим розібратись. Я думаю, цей альтернативний механізм запрацює з другої половини року. Тому що ця програма буде тривати весь рік із 19-го грудня. Тож десь у другій половині року, я думаю, ми дамо таку альтернативну можливість реєстрації в програмі», – зазначила посадовиця.

При цьому в разі використання «Дії» на підтвердження повного щеплення проти захворювання використовуватиметься «зелений» сертифікат.

«Використовується зелений сертифікат у застосунку чи порталі «Дія». Після верифікації у мобільному додатку «Дія» громадяни зможуть отримати гроші на безкоштовні віртуальні банківські картки. Як перший етап ми маємо підтверджений механізм через віртуальні банківські картки. Але також розглядається варіант і через фізичні банківські карти також», – зауважила вона.

Бондар нагадала, що витратити гроші буде можливо на музеї, театри, кінотеатри, концертні організації та придбання книжок.

«У постанові буде виписаний конкретний перелік МСС-кодів, за якими працюють всі ці організації, для отримання виплат через свої банківські термінали, тому всі хто працює в тих кодах, які виписані, зможуть брати участь у цій програмі», – пояснила вона.

Як зазначила посадовиця, цей список має бути ухвалений найближчим часом.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив відсоток українців, які пройшли повний курс Covid-вакцинації.

Також Ляшко застеріг українців від шахраїв, які від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надати номер карти для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення.

До слова, щоб отримати 1000 гривень за програмою «єПідтримка» вакцинованим необхідно згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».