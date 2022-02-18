Росія готує для нас «Празьку весну»

Головне втримати Київ і не допустити політичної капітуляції

Скоріше за все, противник готується до активізації бойових дій. Зараз ми прикуті до розбомлених садочків та ліцеїв на Донбасі, але там у нас є потужне угрупування.

Мене хвилює Південь та Північ, а особливо напрямок Іванків-Овруч.

Росія, навіть, з авіацією, ракетами та ядерною зброєю не може захопити Україну при тій кількості сухопутної компоненти, що вони мають. Але нанести військово-політичну поразку – можуть. І тут головне слово – політичну.

А так, Чехія 1968 не вийде. Навіть Грозний не вийде.

Головне втримати не Донбас, і навіть не Харків чи Одесу: я певен, що там знайдеться достатньо патріотів для супротиву.

Головне втримати Київ і не допустити політичної капітуляції.

А вже війну Україна виграє.

Тому не варто сміятися з Зеленського у його тактичному вбранні з блакитно-жовтою стрічкою на грудях, бо це йому приймати внутрішнє рішенння у разі чого – бігти чи битися. А от самому Зеленському прислухатися до опозиції треба, бо саме партія ЄС та Порошенко вже билися з Путіним і мали як поразки, так і перемоги.

І тепер Зеленський в їх шкірі, коли обстрілюють садочки та школи, а Україна все одно купує газ та вугілля з РФ.

Для мене день єдності це не про підняття прапора чи співання гімну, що є важливим. Єдність це коли вся Україна, оппозиція та влада, тил та передова, цивільні та військові, усі будуть відбивати агресію окупантів та забувати особисті образи, бізнес інтереси, та втілювати інтереси національні.

Хоча б під час загальної небезпеки.

Буде мир, то будемо чубитися.

А проти ворога треба закусити губу до крові, але єднатися з непримиримими конкурентами.

Бо зайдуть московити і в дупу засунете свої рейтинги.

Джерело: блог Мирослава Гая

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