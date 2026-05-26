Балтійські країни почали переймати український сценарій захисту від РФ

Країни Балтії побоюються, що Росія може перевантажити оборону в перші години конфлікту

Балтійські країни активізували інтерес до українського досвіду будівництва укриттів та цивільного захисту на тлі зростання кількості інцидентів із безпілотниками поблизу кордонів НАТО. Представники регіону вже проводять консультації з українськими виробниками та експертами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За інформацією видання, останніми тижнями компанії з країн Балтії звернулися до українських виробників оборонної продукції та спеціалістів із цивільного захисту для обговорення закупівлі бомбосховищ.

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко підтвердив, що відповідні переговори дійсно відбуваються.

«Так, це правда. Це невеликі країни. Вони намагаються знайти найкращі рішення проти російської агресії, якщо вона станеться. Щоб захистити своїх людей», – сказав Федірко в коментарі Politico на форумі GLOBSEC у Празі.

Поштовхом до нової хвилі занепокоєння стали останні інциденти у Балтії. Минулого тижня президента та прем’єр-міністра Литви евакуювали до підземних укриттів після того, як дрон порушив повітряний простір країни.

Міністерство оборони Литви заявило, що безпілотник помітили поблизу кордону з Білоруссю. Після цього було активовано місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. У Вільнюсі зазначили, що інцидент був схожим на ті, які останнім часом фіксували у Латвії та Естонії.

Politico пише, що зростання кількості випадків проникнення дронів у повітряний простір країн ЄС посилило тривогу на східному фланзі НАТО. У регіоні побоюються, що навіть обмежений наступ або прикордонна атака РФ можуть перевантажити оборону в перші години конфлікту.

Нагадаємо, що на цьому тлі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс мають відвідати Литву для зустрічі з лідерами Балтійських країн.