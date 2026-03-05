Головна Світ Політика
Європа готується до війни: 10 країн розробляють план евакуації

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Європа готується до війни: 10 країн розробляють план евакуації
Країни Північної Європи домовилися про евакуацію у разі війни
фото: Reuters

Угода передбачає транскордонне переміщення цивільних у разі серйозної кризи або військового конфлікту

10 країн Північної Європи домовилися розробити спільні плани транскордонної евакуації цивільного населення на випадок серйозної кризи або військового конфлікту в регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком»

Йдеться про Німеччину, Польщу, Естонію, Латвію, Литву, Швецію, Норвегію, Фінляндію, Ісландію та Данію. Країни планують координувати дії у разі необхідності масового переміщення людей через кордони.

Згідно з домовленістю, держави розроблять механізми організації транспорту, прикордонного контролю та спеціальних коридорів для евакуації цивільних.

«Досвід України показав, що тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільне населення», – йдеться в заяві Міністерства оборони Швеції.

Крім транспортних маршрутів, планування також передбачає створення систем прийому та реєстрації людей, а також заходи захисту для вразливих груп населення.

«Метою угоди є покращення захисту цивільного населення у разі серйозних криз або, в найгіршому випадку, війни», – зазначили у шведському оборонному відомстві.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ країн Балтії підписали меморандум, спрямований на сприяння регіональній співпраці у плануванні транскордонної евакуації мешканців, розробці спільних планів масової евакуації та забезпеченні своєчасного обміну інформацією.

