Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень

Вчені наголошують на тому, що дослідження впливу паління електроних сигарет на організм людини все ще тривають та не мають остаточних результатів

Електронні сигарети свого часу були представлені як менш канцерогенний варіант, ніж звичайні сигарети. Однак їх вміст може мати ймовірний зв'язок із ризиком онкології. Про це розповідає «Главком» із посилання на The Washington Post.

За результатами досліджень, куріння електронних сигарет за умови високої потужності може мати негативний вплив на ДНК клітин легень і печінки лабораторних мишей. Під час окремих досліджень вчені вивчали клітини раку молочної залози. Вони виявили певні зміни через вплив електронних сигарет, що сприяло швидкому поширенню пухлин.

Також дослідження показали, що рідини для електронних сигарет можуть сприяти розвитку раку в ротовій порожнині, перетворювати здорові клітини сечового міхура на ракові та стимулювати ріст пухлин мозку. Водночас учені наголошують на тому, що ці результати не можуть точно підтверджувати прямий вплив паління електронних сигарет на виникнення раку, адже лабораторні умови не відповідають реальним та лише імітують справжнє використання.

Попри те, що деякі дослідження підтверджують зв'язок між курінням тютюну та різними видами раку, які проводяться протягом десятиліть, вивчення впливу електронних сигарет на розвиток онкології ще не має точних результатів.

фото з відкритих джерел

Деякі дослідження доводять, що електронні сигарети можуть бути менш шкідливими за звичайні, однак значно небезпечнішими, ніж повна відмова від куріння. Наприклад, в одному дослідженні люди, які курили і звичайні сигарети, і електронні, мали у чотири рази вищий ризик раку легень, ніж ті, хто курив лише сигарети.

За словами фахівців, часто курці використовують електронні сигарети, щоб кинути палити. Однак поки дослідження тривають і точного зв’язку між раком та електронними сигаретами не визначено, лікарі радять відмовитися й від другого варіанту.

Також повідомлялося, нідерландські вчені провели дослідження зв’язку між найпопулярнішими причинами, які пов’язують з виникненням раку та з’ясували, що деякі з них недостовірні. Натомість науковці назвали реальні фактори, що впливають на розвиток раку.