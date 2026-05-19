Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Вивчення впливу електронних сигарет на розвиток раку потребує вивчення
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вчені наголошують на тому, що дослідження впливу паління електроних сигарет на організм людини все ще тривають та не мають остаточних результатів 

Електронні сигарети свого часу були представлені як менш канцерогенний варіант, ніж звичайні сигарети. Однак їх вміст може мати ймовірний зв'язок із ризиком онкології. Про це розповідає «Главком» із посилання на The Washington Post.

За результатами досліджень, куріння електронних сигарет за умови високої потужності може мати негативний вплив на ДНК клітин легень і печінки лабораторних мишей. Під час окремих досліджень вчені вивчали клітини раку молочної залози. Вони виявили певні зміни через вплив електронних сигарет, що сприяло швидкому поширенню пухлин. 

Також дослідження показали, що рідини для електронних сигарет можуть сприяти розвитку раку в ротовій порожнині, перетворювати здорові клітини сечового міхура на ракові та стимулювати ріст пухлин мозку. Водночас учені наголошують на тому, що ці результати не можуть точно підтверджувати прямий вплив паління електронних сигарет на виникнення раку, адже лабораторні умови не відповідають реальним та лише імітують справжнє використання. 

Попри те, що деякі дослідження підтверджують зв'язок між курінням тютюну та різними видами раку, які проводяться протягом десятиліть, вивчення впливу електронних сигарет на розвиток онкології ще не має точних результатів.

Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень фото 1
фото з відкритих джерел

Деякі дослідження доводять, що електронні сигарети можуть бути менш шкідливими за звичайні, однак значно небезпечнішими, ніж повна відмова від куріння. Наприклад, в одному дослідженні люди, які курили і звичайні сигарети, і електронні, мали у чотири рази вищий ризик раку легень, ніж ті, хто курив лише сигарети.

За словами фахівців, часто курці використовують електронні сигарети, щоб кинути палити. Однак поки дослідження тривають і точного зв’язку між раком та електронними сигаретами не визначено, лікарі радять відмовитися й від другого варіанту. 

Також повідомлялося, нідерландські вчені провели дослідження зв’язку між найпопулярнішими причинами, які пов’язують з виникненням раку та з’ясували, що деякі з них недостовірні. Натомість науковці назвали реальні фактори, що впливають на розвиток раку. 

Читайте також:

Теги: вчені онкологія здоров'я рак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вчепити» кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї
Сезон кліщів: які хвороби загрожують та як видалити паразита з тіла
20 квiтня, 21:03
Чоловік роками жив з термометром у шлунку
У Китаї чоловік 20 років жив з ртутним термометром у кишківнику (фото)
23 квiтня, 13:37
Генеральний директор компанії Karex Го Міа Кіат
Найбільший виробник презервативів у світі планує рекордне підняття цін
23 квiтня, 14:50
Довгожителі з Сардинії в Італії розповіли, що допомагає їм жити довше
Довгожителі з Італії назвали напій, який продовжує життя
2 травня, 14:10
Інфекціоністка Любов Коцюбайло стверджує, що вакцинація запускає онкопроцеси – науковий світ та МОЗ ці тези категорично відкидають
Вакцина проти Covid-19 провокує рак? Що не так із гучною заявою інфекціоністки Коцюбайло
5 травня, 12:47
Репер Хас став ведучим програми «Караоке на майдані»
Ведучий «Караоке на майдані» заявив про проблеми зі здоров’ям
5 травня, 14:47
Активність Сонця з 7 по 8 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 7-8 травня: якою буде сонячна активність
7 травня, 05:00
Поки людина не помічає змін на шкірі, захворювання може вже прогресувати та поширюватися на лімфатичні вузли й внутрішні органи
Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки
5 травня, 11:26
У 2023-2026 роках найбільша кількість заражень хантавірусом була у Сумській, Львівській та Чернігівській областях
В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу: де виявлено хворих
Вчора, 20:36

Здоров'я

Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень
Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень
Британська зірка Адель розкрила секрет схуднення на 45 кг
Британська зірка Адель розкрила секрет схуднення на 45 кг
На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси
На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси
Вчені виявили напій довголіття, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Вчені виявили напій довголіття, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
У Львові лікарі пересадили нове серце 18-річному сину військового
У Львові лікарі пересадили нове серце 18-річному сину військового
Як хобі впливають на тривалість життя? Учені назвали неочікуваний секрет довголіття
Як хобі впливають на тривалість життя? Учені назвали неочікуваний секрет довголіття

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua