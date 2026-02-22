Головна Країна Здоров'я
Електронні сигарети корисніші? Пульмонолог спростувала популярний міф

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Електронні сигарети корисніші? Пульмонолог спростувала популярний міф
Набір вейпера. Зліва – направо: змінний картридж, упаковка з гліцерином, ампула з нікотином, рідина
фото: glavcom.ua

Кандидат медичних наук, доцент, пульмонолог член Європейського респіраторного підкреслює: Електронні сигарети дають оманливе відчуття безпеки

Захоплення вейпами більш небезпечне, ніж звичка палити цигарки Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Завідувачка кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кандидат медичних наук, доцент, пульмонолог вищої категорії, член Європейського респіраторного товариства Христина Вольницька.

«Будь-яке куріння – чи то звичайних цигарок, чи то електронних – є шкідливим», – підкреслює медикиня.

За словами Христини Вольницької, у звичайних сигаретах, окрім нікотину, міститься багато інших небезпечних сполук – це і смоли, і важкі метали. Проте вейпи від них не відстають.

«Багато людей хибно вважають, що електронні цигарки менш шкідливі: це не так, у них є дуже багато шкідливих речовин. Розумієте, електронні сигарети дають оманливе відчуття безпеки. Запах і смак фруктів, відсутність неприємних відчуттів після перших спроб непомітно змушують людей палити електронну цигарку значно довше, аніж вони б курили навіть звичайну цигарку», – пояснює лікарка.

«Суміш вейпів містить небезпечні для здоров'я речовини: пропіленгліколь, гліцерин, токоферол, ацетальдегід і формальдегід. Останні три мають канцерогенну дію. А ще – кролеїн, який може спричинити незворотні пошкодження легенів; нікель, олово, свинець – це важкі метали; бензоли – летючі органічні сполуки, що можуть викликати захворювання серцево-судинної системи», – каже фахівчиня.

Пульмонолог наголошує, що у своїй практиці регулярно бачить наслідки куріння.

«Як лікар-пульмонолог із понад 16 роками стажу я постійно бачу цей негативний вплив куріння на здоров’я пацієнтів. Це одна з основних причин хронічного обструктивного захворювання легень. Це вже не кажучи про можливу онкологію, і не тільки легень, а ще й голосових зв'язок, і гортані, і шлунку», – зазначає вона.

Окреме занепокоєння викликає поширення вейпінгу серед підлітків. «Зараз дедалі більше молоді 13-15 років хоче курити електронні цигарки – це, напевно, модно, стильно», – каже лікарка.

За даними дослідження 2024–2025 років, 40% учнів 13-15 років курили електронні сигарети, а серед дітей 15-16 років 50% хоча б раз у житті мали досвід їх використання.

Фахівчиня звертає увагу й на проблему пасивного куріння. «У солодкому і смачному димі міститься багато отруйних речовин. Ті ж бензоли, які випаровуються, впливають негативно на організм людей, які є пасивними курцями», – підкреслює вона, додаючи, що пасивні курці вейпів також мають ризик розвитку обструктивних захворювань легень, онкології та порушень серцевого ритму.

На її думку, ключову роль відіграє приклад батьків. «Коли батьки курять, дитина міркує так: «Чому я не можу покурити?» … Тому, в першу чергу, дорослі мають показувати на своєму прикладі, що це є небезпечно, і вони не курять, щоби в подальшому діти не курили», – резюмує лікарка.

Як повідомлялось, у Сінгапурі ухвалили новий закон, що значно посилює відповідальність за використання, імпорт і продаж електронних сигарет. Найсуворіші покарання передбачені за так звані K-pods – вейпи з анестетиком етомідатом, який нещодавно був офіційно класифікований як наркотик класу С.

До слова, понад 100 млн людей у світі курять електронні сигарети, відомі як вейпи, і щонайменше 15 млн із них – це підлітки віком від 13 до 15 років. Варто зазначити, що куріння вейпу притупляє мозок студентів. Так, студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить.

