Контрабандні сигарети на 3,5 млн грн посадовець хотів провезти під прикриттям благодійності

Посадовець фонду намагався провезти в Україну сигарети

Митники на Закарпатті викрили посадовця міжнародного благодійного фонду, який намагався ввезти в Україну 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» на суму понад 3,5 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Закарпатська митниця.

На Закарпатті вилучили 720 тис. сигарет фото: Закарпатська митниця

У салоні мікроавтобуса виявили 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» (з написом Duty Free), які ніби-то призначалися для конкретної військової частини.

На Закарпатті викрили спробу ввезти сигарети під виглядом гуманітарної допомоги фото: Закарпатська митниця

Митники вирішили ретельно перевірити документи та звернулися з листом до вказаної військової частини, щоб дізнатись, чи справді їм мають передати таку допомогу від міжнародного фонду.

Виявилось, що військова частина не має жодних договірних відносин ні з благодійним фондом, ні з іноземною тютюновою фабрикою і не надавала нікому доручень представляти свої інтереси при укладанні договорів на постачання сигарет з-за кордону.

Посадовець фонду намагався провезти в Україну сигарети на ₴3,5 млн під виглядом допомоги військовим фото: Закарпатська митниця

Тож, відносно посадовця міжнародного благодійного фонду склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Йому загрожує штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію. Орієнтовна вартість вилучених сигарет перевищує 3,5 млн грн.

Крім цього, митниця скерує до ТУ БЕБ в Закарпатській області повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 201-4, 358 ККУ.

