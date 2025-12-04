Контрабандні сигарети на 3,5 млн грн посадовець хотів провезти під прикриттям благодійності
Посадовець фонду намагався провезти в Україну сигарети
Митники на Закарпатті викрили посадовця міжнародного благодійного фонду, який намагався ввезти в Україну 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» на суму понад 3,5 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Закарпатська митниця.
У салоні мікроавтобуса виявили 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» (з написом Duty Free), які ніби-то призначалися для конкретної військової частини.
Митники вирішили ретельно перевірити документи та звернулися з листом до вказаної військової частини, щоб дізнатись, чи справді їм мають передати таку допомогу від міжнародного фонду.
Виявилось, що військова частина не має жодних договірних відносин ні з благодійним фондом, ні з іноземною тютюновою фабрикою і не надавала нікому доручень представляти свої інтереси при укладанні договорів на постачання сигарет з-за кордону.
Тож, відносно посадовця міжнародного благодійного фонду склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Йому загрожує штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію. Орієнтовна вартість вилучених сигарет перевищує 3,5 млн грн.
Крім цього, митниця скерує до ТУ БЕБ в Закарпатській області повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 201-4, 358 ККУ.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи магазинів duty free. Відтепер купувати товари без митного оформлення зможуть лише пасажири міжнародних рейсів або ті, хто виїжджає за кордон, і тільки за наявності паспорта. Постанову №741 уряд ухвалив 25 червня, вона набирає чинності через 45 днів з дня її оприлюднення.
У 2023 році став відомий перелік речей, які заборонено перевозити при перетині кордону. Працівники митного контролю перевіряють особисті речі та багаж українців, які вирушають за кордон.
Коментарі — 0