Контрабандні сигарети на 3,5 млн грн посадовець хотів провезти під прикриттям благодійності

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На Закарпатті викрили спробу ввезти сигарети під виглядом гуманітарної допомоги
фото: Закарпатська митниця

Посадовець фонду намагався провезти в Україну сигарети

Митники на Закарпатті викрили посадовця міжнародного благодійного фонду, який намагався ввезти в Україну 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» на суму понад 3,5 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Закарпатська митниця.

фото: Закарпатська митниця

У салоні мікроавтобуса виявили 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» (з написом Duty Free), які ніби-то призначалися для конкретної військової частини.

фото: Закарпатська митниця

Митники вирішили ретельно перевірити документи та звернулися з листом до вказаної військової частини, щоб дізнатись, чи справді їм мають передати таку допомогу від міжнародного фонду.

Виявилось, що військова частина не має жодних договірних відносин ні з благодійним фондом, ні з іноземною тютюновою фабрикою і не надавала нікому доручень представляти свої інтереси при укладанні договорів на постачання сигарет з-за кордону.

фото: Закарпатська митниця

Тож, відносно посадовця міжнародного благодійного фонду склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Йому загрожує штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію. Орієнтовна вартість вилучених сигарет перевищує 3,5 млн грн.

Крім цього, митниця скерує до ТУ БЕБ в Закарпатській області повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 201-4, 358 ККУ.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи магазинів duty free. Відтепер купувати товари без митного оформлення зможуть лише пасажири міжнародних рейсів або ті, хто виїжджає за кордон, і тільки за наявності паспорта. Постанову №741 уряд ухвалив 25 червня, вона набирає чинності через 45 днів з дня її оприлюднення. 

У 2023 році став відомий перелік речей, які заборонено перевозити при перетині кордону. Працівники митного контролю перевіряють особисті речі та багаж українців, які вирушають за кордон.

тютюнові вироби Закарпаття правила кордон штраф документи митниця

