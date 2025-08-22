Головна Київ Новини
На Київщині викрито групу осіб, які збували контрафактні сигарети відомих світових брендів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 12 млн грн
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Під час обшуків детективи виявили та вилучили понад 120 тис. пачок фальсифікованих сигарет

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області викрили групу осіб, які займались розповсюдженням контрафактної тютюнової продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Слідство встановило, що фігуранти купували, перевозили та зберігали фальсифіковані сигарети без марок акцизного податку або з підробленими марками для подальшого продажу.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 120 тисяч пачок підроблених сигарет. Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 12 мільйонів гривень. Також вилучено транспортні засоби, мобільні телефони та інші докази.

Досудове розслідування триває за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються незаконного обігу підакцизних товарів.

Оперативний супровід у справі здійснює Управління стратегічних розслідувань в Київській області, а процесуальне керівництво – прокурори Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні про незаконне виготовлення цигарок у Волинській області. За даними слідства, місцевий житель разом зі спільниками облаштував підпільне виробництво сигарет у приміщенні їдальні колишнього дитячого табору, що розташований у Луцькому районі. Зазначається, що сигарети виготовляли за допомогою спеціального обладнання, складники та сировину замовляли через інтернет. Готову продукцію фасували у пачки, на які наносили підроблені марки акцизного податку, надруковані на звичайному принтері. Після цього фальсифікат продавали.

До слова, з 1 січня 2026 року для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Цей код наноситиметься на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною для електронних сигарет.

