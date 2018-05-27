Євросоюз готується заборонити одноразовий посуд із пластику

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Під забороною можуть опинитися трубочки-соломинки для напоїв та ватні палички

Єврокомісія планує заборонити ряд одноразових продуктів із пластику й фактично штрафувати країни-члени Євросоюзу за пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці.

Про це повідомили в неділю, 27 травня, видання німецького медіаконцерну Funke Mediengruppe з посиланням на пакет заходів боротьби з пластиковим сміттям, який комісія ЄС має намір представити в Брюсселі 28 травня.

Згідно з проектом директиви, заборона повинна торкнутися одноразових виробів із пластику, альтернатива яким легкодоступна і прийнятна за ціною, пояснюють ЗМІ. Йдеться, зокрема, про одноразовий посуд, столові прилади, трубочки-соломинки для напоїв, ватних паличках і пластикових кріпленнях для повітряних куль. Крім того, планується обмежити використання пластикових упаковок для їжі, яку продають на винос закусочні.

Видання Funke Mediengruppe також наводять слова єврокомісара з питань бюджету Гюнтера Еттінгера, який запропонував стягувати з країн ЄС певну суму за кожен кілограм пластикового сміття, непридатного до переробки для повторного використання. Якщо виходити з багаторічного фінансового планування Єврокомісії, то такий збір може скласти 80 центів за один кілограм, які підуть в загальний європейський бюджет, пояснив Еттінгер. На його думку, цей захід допоможе скоротити обсяг пластикових відходів.

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Джерело: Deutsche Welle